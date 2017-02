People

MUSIQUE La chanteuse a classé plus de chansons dans le top 10 américain que le regretté artiste…

Rihanna aux Grammy Awards - Apega/WENN.com

20 Minutes avec agences

Rihanna entre encore un peu plus dans la légende. La chanteuse originaire de La Barbade connaît un beau succès avec son single Love on the Brain et il lui permet de franchir une étape conséquente dans sa carrière.

>> A lire aussi : Rihanna et Calvin Harris entrent dans la cour des grands avec « This is What You Came For »

Comme l’annonce la BBC, le morceau vient d’entrer le top 10 du classement Billboard des singles aux Etats-Unis, à la huitième place.

Ce succès n’est pas passé inaperçu aux yeux de la chanteuse qui s’en est félicité sur Twitter.

LOTB just became my 30th top ten hit on @billboard's Hot 100!!! Feeling so blessed 🙏🏿 thank you Navy!! ⚓️ https://t.co/SCGg5OqMc7 — Rihanna (@rihanna) February 21, 2017

A tout juste 29 ans, et après plus de dix ans sous le feu des projecteurs, c’est la 30ème chanson que Rihanna arrive à faire grimper aussi haut dans le classement, surpassant ainsi Michael Jackson au passage. Le chanteur décédé en juin 2009 avait réussi tout au long de sa carrière à placer 29 singles dans le Billboard Hot 100.

Encore des défis

Il faudra toutefois encore un peu de patience à Rihanna pour atteindre les chiffres de Madonna et des Beatles. Ces derniers ont réussi en un peu plus de cinq ans à classer 34 titres dans le top 10. Quant à l’interprète de Like A Virgin, elle semble indétrônable. En 13 ans de carrière, Madonna est parvenue à faire figurer 38 morceaux dans top 10 du classement des singles aux Etats-Unis.

La chanson Love on The Brain est le quatrième single extrait du dernier album de Rihanna, Anti.

Mots-clés :