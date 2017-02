People

Kylie Jenner sur son compte Instagram - Capture d'écran Instagram

V. J.

Jeudi 23 février

Kylie en tenue de travail

Oups ! Vous me prenez au dépourvu là, je sors à peine de ma voiture. En plein Los Angeles, en plein jour,Kylie Jenner a opté pour une tenue pour le moins légère, plus proche de la nuisette, avec bustier assorti. Le meilleur ? Selon TMZ, la belle allait à un rendez-vous professionnel. Elle était donc en tenue de travail.

Uma Thurman a un regret dans sa carrière

Pulp Fiction, Kill Bill, Bienvenue à Gattaca, Les liaisons dangereuses, la pub Schweppes… On ne peut pas dire que Uma Thurman ait raté sa carrière. Mais l’actrice a tout de même un regret et l’a confié à l’animateur Stephen Colbert. Elle a refusé le rôle d’Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux : « C’était il y a bien longtemps, et je considère cela comme l’une des pires décisions de ma carrière. Mais je venais d’accoucher de mon premier enfant, et je ne sais pas… Je me sentais obligée de rester chez moi. » Miranda Otto était très bien, mais oui, ça aurait eu de la gueule.

Nikos Aliagas, élève de 4eD

C’est un mardi, mais Nikos Aliagas nous a fait un beau « Throwback Thursday » en publiant sur Twitter sa photo de classe de quatrième, et plus précisément de 4eD au collège Pierre Bros­so­lette de Châte­nay-Mala­bry. Nous sommes en 1982, mais ça se voit aux vêtements. Au premier rang, Nikos est presque trop sage avec son pull col V et ses baskets Adidas.

