People

COUPLE Il est prêt à relever le défi…

George et Amal Clooney à la Berlinale en 2016 - Brian Dowling/WENN.com

20 Minutes avec agences

George Clooney est un futur papa aux anges. L’acteur et réalisateur a répondu aux questions de l’émission de Canal +, Rencontres de Cinéma et le sujet n’a pas concerné que sa carrière.

Congratulations are in order for George Clooney and Amal Clooney, they are expecting twins #georgeclooney #amalclooney #hollywood #fashion #twins #expecting A post shared by HELLO! India (@hellomagindia) on Feb 19, 2017 at 3:26am PST

Laurent Weil n’a pas pu résister à l’envie de lui parler d’autre chose que des César. Il l’a questionné sur son « prochain grand rôle », celui de père. « J’ai vu que Belmondo a eu un enfant très tard, donc je me sens beaucoup mieux. C’est excitant. On est très heureux et très excités. Ça va être une aventure. Et on a accepté toutes les aventures dans nos vies à bras ouverts donc on est très excités », a-t-il répondu.

Le soutien de sa bande de potes

George Clooney peut aussi compter sur le soutien de ses amis, qui sont déjà passés par là. « Ce que je préfère dans tout ça, c’est que tous mes amis qui ont mon âge sont père comme vous (Laurent Weil) depuis longtemps. Leurs enfants sont grands et vont à la fac et ils se marrent. On était une table de huit mecs l’autre soir, et tous leurs enfants sont partis à la fac et ils me soutiennent tous. Ils m’ont dit "ça va être super", "tu vas adorer", et tout à coup ils ont commencé à faire des sanglots de bébé et toute la table a éclaté de rire. Oui, ça va changer beaucoup de choses, mais c’est bien, c’est la vie, c’est le cours normal des choses », a-t-il ajouté.

Un César d’honneur

Avant de connaître les joies de la paternité cet été au moment où Amal, sa femme, donnera naissance à leurs jumeaux, George Clooney recevra un César d’honneur.

>> A lire aussi : George Clooney à l'honneur de la cérémonie des César 2017

« Il y a très peu de pays qui ont une grande histoire cinématographique, une histoire que vous pouvez observer et dont vous pouvez dire que le travail qui a été fait ici a changé le cinéma mondial. A bout de souffle de Godard, la Nouvelle Vague, ça a changé le cinéma. Si on regarde le cinéma américain de 1964 à 1976 par exemple, c’est une période où on a en quelque sorte volé des choses au cinéma français. Le type de cinéma de cette époque était tout simplement extraordinaire, et il était basé sur des choses que l’on a apprises du cinéma français. Donc oui, c’est un véritable honneur, j’en suis très fier, ça va être amusant d’être dans la salle », a-t-il expliqué, ajoutant qu’on pourrait se moquer de sa méconnaissance du Français, mais admirer sa femme qui, elle, est bilingue.

Mots-clés :