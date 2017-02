People

Détail d'une photo postée par Britney Spears sur son compte Instagram, le 19 février 2017. - Capture d'écran Instagram @britneyspears

Lundi 20 février 2017

Amir a trouvé un nouvel ami chez les Enfoirés

A la une de Télé 7 Jours cette semaine, Amir explique pourquoi il a rejoint Les Enfoirés. Nouvel arrivé dans la troupe, le chanteur a pleinement profité de l’édition 2017 du traditionnel spectacle au profit des Restos du cœur, qui sera diffusé le 3 mars, à 20h55, sur TF1.

Dans les coulisses, il a retrouvé d’ex-connaissances de la saison 3 de The Voice, sa coach Jenifer et Kendji Girac, et dit s’être aussi entendu à merveille avec Amel Bent, Jean-Louis Aubert et Michael Jones. Mais son vrai coup de foudre amical, il l’a eu pour Patrick Bruel. « On s’est souvent retrouvés ensemble dans la grande pièce où l’on se change, à discuter en slip. J’ai découvert ses goûts en musique, en cuisine, en cinéma, en sorties, explique l’interprète de J’ai cherché. Aujourd’hui, je suis fier de dire que je peux le compter parmi mes amis. On garde le contact. » Les deux artistes ne vont donc sans doute pas se donner rendez-vous dans dix ans pour se revoir.

Britney Spears se dénude sur Instagram

Le combo star + topless + Instagram fonctionne généralement très bien. Dernière en date à avoir démontré l’efficacité de la formule : Britney Spears. La chanteuse a posté ce dimanche une photo d’elle, en sépia, ses bras recouvrant sa poitrine dévêtue.

Aucune légende n’accompagne le cliché, mais celui-ci a été accueilli par une nuée de cœurs, de « amazing », de compliments et quelque 275.000 « J’aime » en moins de 24 heures.

Kylie Minogue se confie sur sa séparation

Après avoir filé le parfait amour avec Joshua Sasse pendant deux ans, Kylie Minogue a décidé de rompre début février. Des sources anonymes laissent entendre qu’une infidélité de son compagnon serait à l’origine de cette décision alors qu’il y a encore quelques mois la pop star envisageait de se marier avec lui.

Mais malgré la séparation, elle se montre vaillante. « J’essaie de voir le verre à moitié plein, a-t-elle confié au journal australien Herald Sun. Dans ma vie, je n’ai pas eu le petit nid d’amour, ni de "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants", mais peut-être n’est-ce pas mon destin. Je sais ce qu’est l’amour et j’aime être amoureuse. » Par ailleurs, elle ne cède pas à la rancune puisqu’elle ajoute : « Nos chemins se séparent mais on ne se souhaite que le meilleur pour la suite. »

