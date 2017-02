People

MUSIQUE Ce serait pour la fin du mois d’avril, début mai…

Harry Styles à Los Angeles - WENN

20 Minutes avec agences

Depuis que les One Direction font une pause, nombreux sont les fans qui attendent le premier album solo d’Harry Styles. Leur patience sera bientôt récompensée à en croire BBC Radio 1 et HitsDailyDouble. La livraison musicale du chanteur serait prévue pour « très bientôt », c’est-à-dire « fin avril, début mai », affirment les deux médias.

HitsDailyDouble ajoute également que pour son premier album solo Harry Styles s’est entouré de Jeffrey Azoff et de Jeff Bhasker à la production.

Un album bien fait

Cette semaine, le PDG de Columbia, sa maison de disques, a déjà fait part de son excitation quant à l’album d’Harry Styles. Lui aussi a donné de l’espoir à tous les fans. « On est proche (de la sortie de l’album) et on est très impatients. On a un album qui nous excite vraiment beaucoup et il n’est pas loin d’être prêt. Evidemment, on veut que tout soit bien fait, parce qu’on pense qu’il est là pour rester. Harry est allé un cran au-dessus avec la vision de quelqu’un qui est authentique », a déclaré Rob Stringer à Billboard.

>> A lire aussi : Les fans de Harry Styles traumatisés par la bande-annonce de «Dunkirk»

Depuis le début de la pause des One Direction, Harry Styles a fait un petit détour par le cinéma. Il a notamment joué dans Dunkerque, le dernier film de Christopher Nolan.

Mots-clés :