Lady Gaga et Metallica aux Grammy Awards - WENN

Lady Gaga et Metallica ont livré ensemble une performance électrique lors des derniers Grammy Awards et cela a donné quelques idées au groupe. La complicité entre la formation rock et la chanteuse était parfaite au point que certains estiment qu’elle ferait un bon cinquième membre.

« C’est la quintessence du parfait cinquième membre de ce groupe, a déclaré à Rolling Stone le batteur Lars Ulrich. Sa voix, son attitude, son regard sur tout, c’est génial. La performance était tellement naturelle et organique, elle a l’esprit du hard rock et du métal qui coule dans ses veines. »

Visiblement le musicien a été particulièrement impressionné par les facilités de Lady Gaga lors de leur performance. « Ça vient vraiment facilement pour elle. Il n’y a rien de contrit. Elle a cette super énergie facile et chaleureuse », a-t-il ajouté.

Des plans pour le futur

Après avoir évoqué le talent de Lady Gaga qui a beaucoup inspiré le groupe, Lars Ulrich a mentionné le futur de Metallica. « On a commencé à avancer sur le chapitre de ces 20 prochaines années, on veut faire plus de trucs comme ça. (…) Tous ces projets, c’est être plus organique, plus authentique. On ne fait que commencer », a-t-il précisé.

The Moth & Metallica 🦋------->🔥🖤#ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica A post shared by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Feb 12, 2017 at 2:51pm PST

Lars Ulrich n’est pas le seul à sembler très enclin à retravailler avec Lady Gaga. La chanteuse aussi ne cache pas toute son admiration pour le groupe. D’ailleurs cette semaine, elle s’est fait un tatouage dans le dos en référence à la chanson Moth in Flame de Metallica.

