People

SERIES TELE Elle s’est fracassé le crâne sur le bitume pendant les répétitions…

Drew Barrymore à Los Angeles - Apega/WENN.com

20 Minutes avec agences

Drew Barrymore fait un métier à risques. Victor Fresca, le réalisateur de Santa Clarita Diet, la série à succès de Netflix, a failli perdre son actrice principale lors d’une cascade qui a mal tourné.

>> A lire aussi : Santa Clarita Diet: Drew Barrymore dévoile ses folies alimentaires pour sa nouvelle série

Dans ce show, Drew Barrymore interprète Sheila, une mère de famille californienne qui devient zombie. Alors qu’elle répétait une scène, elle a frôlé la mort.

Au cours de cette cascade, l’actrice devait sauter sur un autre acteur pour le manger. « Drew n’a pas trouvé où bien s’accrocher. Il (l’acteur) l’a retenue entre les jambes pendant qu’elle tombait, elle a pivoté tout du long et s’est ramassée sur le crâne. Je me suis dit "C’est foutu. On a tué Drew Barrymore" », s’est souvenu le réalisateur auprès d’US Weekly.

La peur de sa vie

Drew Barrymore a elle aussi eu très peur. « J’étais putain de terrifiée ! C’était très grave. Je n’ai jamais ressenti une telle chose de ma vie », a-t-elle ajouté. Et pour cause. Sa chute a entraîné un traumatisme crânien. Les secours l’ont emmenée immédiatement à l’hôpital, où elle est restée sous observation pendant deux jours, à passer des scanners et des IRM.

Oopsie.

Drew Barrymore: 'I Almost Died' on the Set Of 'Santa Clarita Diet' https://t.co/d75gPvPn5I via @UsWeekly — Diego Castaldi™ (@boywitch) February 15, 2017

Si elle a la tête dure, Drew Barrymore n’était pas au bout de ses peines une fois sortie de l’hôpital, puisqu’elle a dû finir le tournage de la scène qui a failli lui coûter la vie. « Revenir, c’était effrayant. Tout le monde était super tendu », a-t-elle confié. Néanmoins, elle a été très touchée de constater que tout le casting « était aux petits soins » pour elle. « C’était vraiment un instant charmant, de voir le bon ressortir des gens », a-t-elle expliqué.

Mots-clés :