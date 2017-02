People

ETATS-UNIS Elle aurait besoin de vider son sac…

Paris Jackson - Apega/WENN.com

20 Minutes avec agences

Paris Jackson n’a pas eu une enfance comme les autres et son adolescence a été plutôt tragique. La fille de Michael Jackson a en effet passé quelques temps en centre de soins pour guérir de sa dépression et de son mal-être. D’après Radar Online, elle est prête à tout mettre par écrit. « Paris en a marre de tout le monde et de leur mère qui écrit des livres et des scénarios à propos de la mort de leur père pour en tirer profit, a confié une source à la publication. Elle n’a pas besoin d’argent. Elle veut juste mettre fin à toutes les conneries qui circulent. »

The Truth At Last! Paris Jackson Penning Tell-All Book About Freaky Family #PopNews https://t.co/Tbr8qBeI0s — PopSoundOff (@PopSoundOff) February 15, 2017

Si ce livre se fait, il risque en tout cas de faire du bruit, car la jeune fille de 18 a son franc-parler. Dans une récente interview avec le magazine Rolling Stone, elle avait notamment évoqué la mort de son père en annonçant qu’il avait été assassiné et que les auteurs étaient les producteurs de son dernier spectacle, This Is It.

>> A lire aussi : Paris Jackson pense que son père a été assassiné

« Paris pense que Michael a été tué, tout comme d’autres membres de sa famille. Elle a besoin de le sortir dans un livre pour tourner la page et arrêté d’être obsédée par sa mort », a ajouté l’informateur.

Tout sur sa dépression ?

Toujours d’après Radar Online, Paris Jackson ne ferait pas non plus l’impasse sur ses propres problèmes qui l’ont conduite en centre de soins. La jeune fille a admis dans Rolling Stone avoir tenté de se suicider plusieurs fois. « Ce fut rendu public une seule fois », a-t-elle précisé, expliquant que c’est ce qui l’a amenée à suivre une thérapie dans un centre spécialisé.

Paris Jackson opens up about sexual abuse, racial identity and her father's alleged murder: https://t.co/XGuAVGZ8VJ pic.twitter.com/n5D3IPodfl — i-D (@i_D) January 29, 2017

Elle pourrait également aborder l’agression sexuelle dont elle a dit avoir été victime dans son entretien avec Rolling Stone. « Je ne veux pas donner trop de détails, mais ce n’était pas du tout une bonne expérience et ça a vraiment été difficile pour moi, et à l’époque, je ne l’ai dit à personne », avait-elle déclaré, précisant que son assaillant était « un parfait inconnu », « bien plus vieux » qu’elle qui était alors âgée de 14 ans.

Mots-clés :