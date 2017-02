People

Marie Lombard

Jeudi 16 février

Justin Bieber poursuivi par un fan

Voilà ce qui arrive quand on frappe des fans. Justin Bieber n’en a pas fini avec la justice. Un homme avec qui le chanteur s’était battu en juin 2016 vient de porter plainte selon TMZ. Bien que ce fan imposant ait envoyé Justin Bieber au tapis, il explique qu’il a ensuite dû aller à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale. L’homme affirme avoir tenté de régler cette histoire à l’amiable avec la star… en vain. Attention Justin ça va être ta fête !

Britney Spears répond à la pique de Katy Perry

La guerre est déclarée entre Katy Perry et Britney Spears, et c’est la chanteuse de I Kissed a Girl qui a lancé les hostilités dimanche lors des Grammy Awards. Alors qu’un journaliste lui demandait si elle avait pu prendre soin d’elle durant ces deux dernières années durant lesquelles elle n’a pas sorti d’album, cette dernière a répondu « Fantastiquement bien ! Et au moins je ne me suis pas rasé le crâne ! » en référence au pétage de plombs de Britney Spears en 2007. Mais Brit-Brit n’a pas bien pris la blague et a décidé de répondre à Katy Perry avec… un passage de la Bible. « Ce qu’elle dit vient de ce qui remplit son cœur » a-t-elle ainsi tweeté. Pas sûr que Dieu souhaite être mêlé à leurs histoires.

Her mouth speaks from that which fills her heart ❤️ Luke 6:45 pic.twitter.com/L7YPi3Iirl — Britney Spears (@britneyspears) February 13, 2017

Jared Leto et Angelina Jolie plus proches que jamais

Ils sont le duo qu’on n’attendait pas. Alors que des rumeurs persistantes insinuent que Jared Leto et Angelina Jolie sont devenus très proches, une source de Hollywood Life apporte de nouvelles déclarations concernant cette relation. Jared Leto a « aidé Angelina à faire face à sa situation difficile » mais aurait également « tendu la main à Angelina après qu’elle a déposé les papiers du divorce en septembre. Selon un proche, « il y a une étincelle entre » Jared et Angelina qui essaieraient de « se voir dès qu’ils le peuvent ». Enfin, « Jared pourrait être le gars parfait pour Angelina si elle est prête à un nouveau grand amour dans sa vie ». Voilà qui semble un peu ambitieux.

Le fils de Gad Elmaleh se lance dans le mannequinnat

Être le fils d’une célébrité constitue vraiment un beau tremplin pour une carrière de mannequin. Après la fille deYannick Noah et celle de Johnny Depp, voici que le fils de Gad Elmaled, Noé, 17 ans, a fait ses premiers pas sur les podiums durant la Fashion Week avec Zadig et Voltaire. « Félicitation mon grand » a ainsi tweeté le papa fier de son fiston.

Congrats Big boy @noeelmaleh on your very first fashion show @zadigetvoltaire in NYC. #toutepremierefoistoutetoutepremierefois A post shared by GAD (@gadelmaleh) on Feb 14, 2017 at 4:41am PST

