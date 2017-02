People

PEOPLE L’ancien détenu au regard bleu acier a fait sensation…

C.W.

Les barreaux sont loin derrière lui. Jeremy Meeks,le prisonnier « le plus sexy du monde », n’a pas raté sa reconversion dans le mannequinat. En début de semaine, le jeune homme a fait sensation à la Fashion Week de New York, en défilant pour Philipp Plein.

Un défilé de bad boy

Jeremy Meeks n’évolue donc plus dans les couloirs d’une prison, mais sur les podiums les plus prisés de la Fashion Week new-yorkaise. Lundi, le prisonnier « le plus sexy du monde » a arboré son joli minois et ses tatouages sur le podium du créateur Philipp Plein, aux côtés d’autres « bad boy », les rappeurs, Young Thug, Fetty Wap et Desiigner.

Et visiblement Jeremy Meeks en a fait craquer plus d’un (une), à l’image de Carine Roitfeld, ancienne rédactrice du Vogue Paris, qui n’a pas caché son enthousiasme.

My new friend @jmeeksofficial A post shared by Carine Roitfeld (@carineroitfeld) on Feb 12, 2017 at 12:43pm PST

