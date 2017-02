People

LE FIL DES STARS Toute l’actu des stars est dans « 20 Minutes »…

La chanteuse Adele lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards, le 12 février 2017. - Matt Sayles/AP/SIPA

Marie Lombard

Emily Ratajkowski (encore) piratée

Elle finit encore nue sur Internet… mais cette fois ce n’est pas volontaire. Habituée à dévoiler sa silhouette parfaite sur les réseaux sociaux, le top Emily Ratajkowski a été une nouvelle fois piratée. Selon Public, des hackers malveillants ont ainsi diffusé dimanche sur internet des photos très privées où elle prend la pause entièrement nue. En décembre dernier, son cloud avait déjà éte piraté par des individus mal intentionnés. En attendant que les responsables soient identifiés, on lui conseille de mettre une petite laine.

Wooo! Snow day! A photo posted by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 9, 2017 at 7:41am PST

Beyoncé poursuivie pour non-respect des droits d’auteur

Beyoncé va avoir quelques ennuis avec la justice. La star qui a livré ce week-end aux Grammy Awards une performance plébiscitée, et ce malgrè sa tentative ratée d’emporter les award face à Adele, est accusée de non-respect des droits d’auteurs. C’est la sœur du youtubeur afro-américain Messy Mya, assassiné en 2010, qui est à l’origine des poursuites. Elle reproche à Queen B d’avoir utilisé la voix de son défunt frère dans sa chanson Formation. En effet, dans le morceau est intégrée une déclaration de Messy Mya « What happe­­ned after New Orleans ? Bitch, I’m back. By popu­­lar demand ». La sœur du youtubeur demande 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Une bagatelle pour la chanteuse.

Mischa Barton emboutit son immeuble

C’est pas la forme. Deux semaines après avoir été hospitalisée pour une évaluation psychiatrique, l’actrice Mischa Barton fait encore des siennes. La star de Newport Beach a décidé de changer de quartier, histoire de se remettre les idées en place. Elle a donc conduit elle-même un gros camion de déménagement mais malheureusement n’a pas bien estimé la hauteur du véhicule... et a encastré le toit de son camion sous le plafond dans l’aire de stationnement de son nouvel immeuble. Et, évidemment, TMZ était sur place pour filmer la scène. Les voisins doivent être ravis de la voir arriver…

Adele avoue qu’elle est mariée

Lapsus ou déclaration volontaire ? Lors de sa remise de prix aux Grammy Awards samedi, la chanteuse Adele a avoué qu’elle s’était mariée à Simon Konecki. « Je vous aime, mon manager, mon mari et mon fils, vous êtes la seule raison pour laquelle je fais ça » a-t-elle ainsi déclaré, alors que des doutes planaient encore sur son mariage avec l’homme d’affaires britannique. Grillée !

Mots-clés :