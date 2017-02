People

Amal et George Clooney connaissent le sexe de leurs jumeaux - Peter Foley/NEWSCOM/SIPA

Marie Lombard

Vendredi 10 février

Le sexe des jumeaux de George Clooney révélé

George Clooney et son épouse attendent des jumeaux. Le magazine people américain TMZ affirme en effet avoir obtenu de l’animatrice de CBS Julie Chen, réputée pour ses connexions avec les people, une information primordiale. Amal Clooney est enceinte de jumeaux (ça, nous le savions) et il s’agit d’une fille et d’un garçon. Dire qu’on considérait George Clooney comme un éternel loup solitaire…

Mariah Carey sur le déclin

Il fallait s’y attendre après le fiasco du Nouvel An. Le bad buzz phénoménal provoqué par l’erreur de play-back de Mariah Carey le dernier jour de 2016 commence à impacter les ventes de tickets pour ses concerts. Les chiffres de ventes de billets seraient si bas que la compagnie Ticket Master aurait été forcée de vendre les places au rabais. La chanteuse bien sûr a démenti tout problème et a annoncé que la tournée serait « superbe ». Les licornes chantent et les arcs-en-ciel dansent dans le fabuleux monde de Mariah.

Scott Disick trompe Kourtney K depuis deux ans

Il n’est pas près de réintégrer le clan Kardashian. Le compagnon et père des enfants de Kourtney Kardashian, Scott Disick, s’enfonce dans une polémique qui va sûrement nuire à son couple. Alors qu’il se trouvait au Costa Rica sur le tournage de Keeping up with the Kardashian, Scott Disick a ramené dans sa chambre une jeune fille de 20 ans, Bella Banos. Et selon cette dernière au site In Touch, ce n’était pas leur première rencontre. La jeune fille raconte ainsi que Scott et elle se sont « rencontrés il y a deux ans » et que depuis ils se verraient régulièrement. « Scott me dit que je lui manque, et me fait voyager là où il est » ajoute-t-elle. Outch.

Don't think about it too much A photo posted by Baby Bells♊️ (@bellabanos) on Jan 10, 2017 at 7:57pm PST

Lady Gaga sort avec son agent

Lady Gaga est au sommet de son art en ce moment. Alors que tout le monde continue de parler de sa prestation engagée à la mi-temps di Super Bowl, la star s’est trouvé un amant… qui n’est autre que son agent. Christian Carino et ils ont été surpris en train de se bécoter avant de s’afficher ensemble au défilé Tommy Hilfinger. Pour la discrétion elle repassera…

Lady Gaga et son agent Christian Carino au Super Bowl - Jae C. Hong/AP/SIPA

