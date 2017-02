People

CINEMA Le courant ne passe pas entre les deux hommes…

Arnold Schwarzenegger - RWong/WENN.com

20 Minutes avec agences

Arnold Schwarzenegger a repris l’ancien rôle de Donald Trump dans l’émission de télé-réalité The Celebrity Apprentice. Et ce dernier s’est amusé à critiquer les faibles audiences réalisées par la star au cours des premières diffusions de la nouvelle saison, en lui adressant un message plein d’ironie sur Twitter, le mois dernier.

>> A lire aussi : Arnold Schwarzenegger se paye Donald Trump

« Wow, les audiences d’Arnold Schwarzenegger se sont faites” engloutir” (ou détruire) par celle du roi des audiences, DJT (Donald John Trump). Bravo la star de cinéma ! », avait-il inscrit.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Mais la déclaration du nouveau président des États-Unis n’est pas restée sans réponse et les deux hommes n’hésitent pas à afficher leur petite guerre sur Twitter.

Schwarzenegger répond à Trump

En racontant sa réaction après avoir lu le commentaire de Donald Trump, l’acteur a confié au Men’s Journal : « J’ai appelé mon assistant et je lui ai dit,” Je crois qu’en fait on devrait demander un rendez-vous, et retourner à New York. Et lui éclater la tête contre une table” », a -t-il plaisanté. Toutefois, l’acteur a finalement enregistré une vidéo pour lui suggérer d’échanger simplement de métier afin que tout le monde soit rassuré.

Mais c’était sans compter sur la réponse de Donald Trump, qui en a profité pour critiquer les mauvais résultats de l’acteur, cette fois-ci en tant que gouverneur de Californie.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Mots-clés :