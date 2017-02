People

DIVA La chanteuse a visiblement du mal à digérer la séparation, elle calme ses nerfs en brulant un quart de million de dollars dans son dernier clip…

Mariah Carey dans le clip « I don't ». - Capture d'écran/Youtube

Trois mois après s’être séparée de James Packer, Mariah Carey l’a encore mauvaise. La chanteuse, qui devait se marier avec le milliardaire australien, vient de sortir une nouvelle chanson explicitement consacrée à cette rupture. Dans le clip de « I don’t », mis en ligne sur Youtube le 3 février, la Diva n’y va d’ailleurs pas de main morte en mettant carrément le feu à sa robe de mariée.

D’après le site américain TMZ, il s’agit bien de la robe dessinée sur mesure par la maison italienne Valentino d’une valeur de 250.000 dollars que la star était censée porter lors de son mariage à Bora Bora qui n’a finalement jamais eu lieu.

Le milliardaire en aurait eu assez des dépenses extravagantes de la chanteuse et de son émission de télé-réalité « Mariah’s world », consacrée à leur vie privée. D’autres sources rapportent cependant que James Packer était en fait jaloux du danseur et chorégraphe de la chanteuse, Bryan Tanaka, probablement à raison puisque la diva file depuis quelques semaines le parfait amour avec le jeune homme de 33 ans. Malgré cela, elle continue de parader avecla bague de fiançailles à 7,5 millions de dollars que lui a offerte son ex. On attend de voir le sort que réservera la chanteuse à ce gros caillou de 35 carats dans son prochain clip.

