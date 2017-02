People

Bella Hadid défile su le podium de Chanel. - LaurentVu/SIPA

Marie Lombard

La fille de Beyoncé lance sa ligne de cosmétiques

Pour l’industrieuse Beyoncé, il n’y a pas d’âge pour commencer. Le site TMZ a ainsi annoncé que la fille de la chanteuse, Blue Ivy, s’apprêtait à lancer sa propre marque de cosmétiques… à 5 ans. L’opération sera évidemment supervisée par Beyoncé, dont la compagnie va se charger de lancer la marque « Blue Ivy Carter ». Pas sûr que la mayonnaise prenne, le marché étant déjà occupé par des marques telles que Kylie Cosmetics et Paris Hilton Cosmetics…

Bella Hadid montre ses fesses

Peu auraient osé poster une photo de leur fessier sur Instagram. Mais Bella Hadid ne recule devant rien. Le regard langoureux et le derrière moulé dans une petite culotte transparente, elle prend la pose sur un canapé de velours doré. « Cruel Intentions » a-t-elle commenté, fait-elle référence au film avec Sarah Michelle Gellar ou va-t-elle mener quelqu’un au supplice ? Le cliché a semblé plaire aux internautes qui louent la perfection de ces formes.

✨cruel intentions✨ A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Feb 4, 2017 at 12:29pm PST

Kim Kardashian insulte ses sœurs sur Snapchat

Pauvre coach sportif, tiraillé entre les sœurs Kardashian. Fatiguée de ses allers-retours à New York, pour être entendue par la juge française dans l’affaire de son braquage, Kim K avait bien besoin d’une séance de sport. Mais, comme le prouve la vidéo qu’elle a postée sur Snapchat, ce petit plaisir-là lui a été arraché par ses deux sœurs Kourtney et Khloé. « Allez vous faire f***** ! Vous abusez. Ça fait 30 minutes que je suis assise dans mon garage à attendre mon coach. J’ai une vie ! Il apparaît ainsi que Khloé et Kourtney retenait leur coach (qui est aussi celui de Madame Kardashian West) plus longtemps que prévu. Heureusement, avec un filtre lapin le message de Kim K paraît moins agressif.

Guillaume Canet et Marion Cotillard se moquent des rumeurs d’infidélité

Il vaut mieux en rire. Invités sur le plateau de « Vivement dimanche prochain » Guillaume Canet et Marion Cotillard en ont profité pour ironiser sur les rumeurs d’infidélité qui touche l’actrice depuis quelques mois. Car depuis que cette dernière a tourné « Allies » avec Brad Pitt, ses fans la soupçonnent d’avoir eu une aventure avec l’ex de Angelina Jolie. Face aux rumeurs affirmant que « Brad Pitt a dormi souvent à la maison ces derniers temps », Guillaume Canet déclare ainsi ne « pas être au courant » et ironise : « Marion est enceinte de lui ». Ce à quoi l’actrice répond qu’elle est « discrète ». En tout cas, Guillaume Canet fait du bruit autour de la sortie de son nouveau film Rock’n’roll.

