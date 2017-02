People

PEOPLE Jenifer aime les mises aux poings, mais les people ont toutes sortes de réactions face aux paparazzi, de la violence à l'humour en passant par Dustin Hoffman...

Jenifer et Dustin Hoffman versus les paparazzi - Instagram Jenifer / PMB/ZOJ/WENN.COM/SIPA

V. J.

« C’est épuisant ces rats, leurs traques et leurs agressions permanentes. » Hashtag tirage de langue. Les rats, ce sont les paparazzi avec lesquels Jenifer a une longue et houleuse histoire, depuis son entrée à la Star Academy et jusqu’à sa garde à vue annoncée jeudi par Closer. Sa réponse a toujours été la même : la mise au point/poing. Mais les stars ont toutes sortes de ripostes face aux paparazzi : la violence, le cache-cache ou encore l’humour. Et un maître absolu : Dustin Hoffman.

La violence (n’est jamais une solution)

Face au crépitement des flashs et au harcèlement quotidien, pas toujours facile de garder son sang froid. Certains people ont ainsi vu rouge et utiliser la force, à l’instar de Justin Bieber à la sortie d’un hôtel londonien, Kanye West à l’aéroport de Los Angeles, Hugh Grant et son coup de pied dans les parties ou Britney Spears et son légendaire parapluie vert. Du bon gros clash en vidéo, du petit-lait pour les tabloïds et quelques procès à la clé.

its been almost 10 years since Britney Spears beat a paparazzi's car with an umbrella creating the most iconic event in pop history pic.twitter.com/58TsIr4R3o — no (@tbhjuststop) January 9, 2017

Le cache-cache

Tu me vois, tu me vois pas. Hop, c’est moi, c’est pas moi. Pour être la cible des paparazzi, encore faudrait-il qu’ils vous repèrent. A ce petit jeu, Leo DiCaprio se donne beaucoup de mal (masque, sac, blouson et encore un parapluie), mais ne berne personne. Shia Labeouf, lui, transforme l’exercice en performance artistique. Mais le champion haut la main reste Shaquille O’Neal. C’est pas facile, mais regardez de près la photo, là derrière l’arbre. Toujours pas ?

mood: leonardo dicaprio hiding from paparazzi pic.twitter.com/zDkDTpqDN8 — lou (@CYNIQUILL) December 30, 2016

Quand je pense que je ne peux pas y arriver je regarde cette photo de Shaquille O'Neal qui se cache des paparazzi derrière un arbre pic.twitter.com/pau2YPI0lM — Champagne Papesse (@saramenb) October 19, 2016

L’arroseur arrosé

« Alors moi, j’ai pas le droit de vous filmer, mais vous vous filmez autant que vous voulez ? » En une punchline, Sophie Marceau met les paparazzi face à leurs contradictions, et on peut le dire, le nez dans le caca. Sa série de vidéos « Paparazzi » postées sur Twitter a d’ailleurs fait son petit effet en 2016, et illustré avec panache la théorie de l’arroseur arrosé. Vingt ans plus tôt, Sandrine Bonnaire faisait livrer un tas de fumier devant les locaux de Voici. Autre époque, autre méthode.

Paparazzi, épisode 2 : le harcèlementhttps://t.co/DaWROJJl4A — Sophie Marceau (@SophieMarceau) April 1, 2016

Les petits malins

Devenu un des couples les plus glamours d’Hollywood, et donc des plus sollicités par les paparazzi, Emma Stone et Andrew Garfield se sont révélés être aussi l’un des plus malins. Au lieu de chercher le clash ou de jouer à cache-cache, ils ont choisi de la jouer fine, et d’utiliser leur notoriété pour la bonne cause. Tout ça avec juste deux petites pancartes et un message : « Bonjour ! Nous étions en train de déjeuner et avons remarqué tous ces appareils photo à l’extérieur. Alors on s’est dit, essayons ça. Nous n’avons pas besoin de toute cette attention, mais ces merveilleuses organisations, si : www.youthmentoring.org, www.autismspeaks.org. Sans oublier www.wwo.org, www.gildasclubnyc.org. Voilà des choses réellement importantes. Bonne journée ! »

Emma Stone and Andrew Garfield have found a positive use for the paparazzi once again: http://t.co/cABOwVNbxl pic.twitter.com/UwA9YFf4AB — Indy People (@TheIndyPeople) June 18, 2014

L’humour

Garder son sang froid, c’est bien. Garder son sens de l’humour, c’est mieux. Il faut donc saluer toutes ces stars, qui poursuivies après leur cours de gym ou jusque sur la plage, réussissent à encore avoir le sourire, et même à lâcher une blague. C’est Jennifer Garner qui avoue sortir avec Brad Pitt (non Jen, c’est Ben, Ben Affleck, enfin c’était), ou Jim Carrey qui échange de maillot de bain avec sa femme de l’époque, Jenny McCarthy. Une autre anecdote raconte comment en sortant de sa voiture, l’acteur a fait face à six ou sept paparazzi. Sa réaction ? Il leur a fait à chacun un câlin, un long câlin, à même de les mettre mal à l’aise. Juste parfait.

É assim que o Jim Carrey reage à paparazzi pic.twitter.com/JVgA8D607b — Luquinhas (@luucazoliveira) December 22, 2016

Le Dustin Hoffman

Mais le meilleur toutes catégories reste Dustin Hofman, dont les différentes réactions face aux photographes appartiennent maintenant à l’histoire des Internets. Les images parlent d’elles-mêmes : le trollage, meilleure riposte aux paparazzi.

Dustin Hoffman reacting to paparazzi is the best thing I've seen all year pic.twitter.com/oi0LY7DZXo — Shanon Pattenden (@shanlpatt) December 22, 2016

My favorite thing on the Internet: Dustin Hoffman messing with paparazzi pic.twitter.com/DJXV0P1LrU — Heather D. Benson (@_happyheather) August 15, 2016

If I become famous I'm going to screw with the paparazzi just like Dustin Hoffman. pic.twitter.com/s6BA8h0JH9 — Astral Cam (@Objcam) August 2, 2016

