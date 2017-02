People

LE FIL DES STARS Toute l’actu des stars est sur « 20 Minutes »...

Kit Harington confesse avoir perdu sa virginité adolescent - Ken McKay/ITV/Shutterst/SIPA

Marie Lombard

Le couple Kourtney Kardashian-Scott Disick bat de l’aile

Cette fois pour reconquérir Kourtney, ça va être compliqué. Le mari de l’aîné des sœurs Kardashian, Scott Disick, a été photographié à Miami entouré de tops en maillots de bain. Dans un des clichés publiés par TMZ, on peut même le voir bécotant le cou d’une jolie jeune fille qui, à coup sûr, n’est pas sa femme, celle-ci étant restée au Costa Rica avec les enfants. Mais Kourtney Kardashian n’est pas du genre à se laisser faire. Pour se venger, elle a publié une photo sur laquelle on la voit exhiber ses fesses, accompagnée de ce commentaire : « Je ne pense pas que tu sois près pour ça ». Sa façon à elle de montrer à Scott ce qu’il a perdu. Subtile.

I don't think you ready for this jelly A photo posted by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jan 31, 2017 at 7:23pm PST

Kit Harington a perdu sa virginité très jeune

On ne le connaissait pas si bavard. Interviewé par le magazineElle US, Kit Harington (alias Jon Snow dans Game of Thrones), s’est laissé aller à quelques confidences. Contrairement à ce que certains pourraient penser, l’acteur n’a apparement pas perdu sa virginité dans une grotte avec une jolie rousse. Il se serait plutôt laissé aller lors d’une soirée entre adolescents, alors qu’il avait 13 ans « environ ». « Je pense que la fille et moi voulions vraiment le faire. Soit vous attendez et vous le faites bien, soit vous êtes jeune et décidez de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes ». Et, lui, manifestement a choisi la deuxième option.

Les acteurs de Harry Potter se réunissent à Orlando

Ils ont Harry Potter dans la peau. Les acteurs interprétant Lucius et Drago Malefoy (Jason Isaacs et Tom Felton), Neville Londubat (Matthew Lewis) et le professeur Flitwick (Warwick Davis) dans la célèbre saga se sont réunis samedi à Orlando pour la quatrième édition de « A celebration of Harry Potter », une convention officielle dédiée aux romans de J.K Rowling et aux films. Au programme : une chorale, des tests de connaissance sur les films et de nombreux goodies. Malheureusement Harry Potter ( Daniel Radcliffe) n’avait pas pu se libérer…

Here's the album cover. Now all we have to do is come up with the songs. Titles anyone? A photo posted by Jason Isaacs (@therealjasonisaacs) on Jan 30, 2017 at 4:06pm PST

Blac Chyna publie un portrait de famille kistch

Et le prix du cliché de famille le plus ringard revient à Blac Chyna. La diva a publié mardi sur Instagram une photo où on la voit avec ses enfants, Dream et King Cairo (sérieusement ?), prenant sagement la pose façon années 90 sur un fond marron. Ce cliché doit dater un peu car il est de notoriété publique que King Cairo s’est envolé avec son père Tyga au Costa Rica où il peut jouer au grand et porter (comme le dévoile ce cliché) les mêmes dents en diam’s que papa ! Le bon goût n’est pas au goût du jour.

Unconditional ❤ A photo posted by Blac Chyna (@blacchyna) on Jan 31, 2017 at 6:27pm PST

Mots-clés :