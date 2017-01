20 Minutes avec agences

Scarlett Johansson et Romain Dauriac, ensemble ou pas ? Alors que le magazine People a annoncé hier qu’ils étaient séparés depuis plusieurs mois, le couple a fait front commun hier en se rendant ensemble à une exposition, à New York.

Scarlett Johansson and Romain Dauriac pose together in NYC hours after revealing split https://t.co/RZyQIRsEfq pic.twitter.com/PV9XMTLShQ