Cyril Hanouna, en juin 2016. - JOEL SAGET / AFP

F.R.

Mardi 17 janvier 2017

Cyril Hanouna tweete sans se relire

Lapsus révélateur ? « Les chéris, je défendrais [sic] toujours toutes les discriminations », a tweeté Cyril Hanouna mardi soir.

Les cheris je defendrais toujours toutes les discriminations. On doit vivre ensemble et s aimer ensemble. Je suis trop fier de vous avoir.❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 16, 2017

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes avec plus ou moins d’humour et de gentillesse.

Défendre les discriminations ? Hanouna prouve encore une fois qu'il n'a rien dans le cerveau https://t.co/ozxXoUSLez — François Berland (@FrancoisBerland) January 16, 2017

Mdr. Hanouna veut défendre les discriminations !

On l'avait déjà compris. https://t.co/5SxyCsa6NB — Mickaël Bucheron (@MickaelBucheron) January 17, 2017

Donc Mr Hanouna veut "défendre les discriminations". Et non les combattre. Effectivement on a du boulot.. via @thibaultvdw pic.twitter.com/84Y2Wko133 — Mathieu Gayet 👽 (@MgCinema) January 16, 2017

"- Alain, viens dîner !

- Attends, je regarde TPMP ! Hanouna dit qu'il défend les discriminations, j'attends qu'il fasse une quenelle !" pic.twitter.com/OcyVV5eRYB — Damien Dubras (@ddubras) January 17, 2017

Evidemment, l’animateur de Touche pas à mon poste ! devait vouloir exprimer le contraire. C’est-à-dire qu’il combattra toujours les discriminations. « On doit vivre ensemble et s’aimer ensemble », écrit-il également dans le même message. Cyril Hanouna s’était indigné lundi dans l’émission des messages islamophobes qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux après qu’il avait convié la semaine dernière une jeune femme voilée, présente dans le public à participer à un jeu.

Quel que soit votre religion, votre couleur,votre race, votre sexualité vous aurez toujours votre place dans #tpmp c juste interdit aux cons — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 14, 2017

« Quel [les] que soi [en] t votre religion, votre couleur, votre race, votre sexualité vous aurez toujours votre place dans TPMP, [c’est] juste interdit aux cons », avait-il d’ailleurs clamé sur Twitter samedi. Ces derniers mois, le talk-show de C8 a pourtant fait l’objet de nombreuses critiques, pour des dérapages sexistes et des blagues à caractère homophobe.

Katy Perry se fait une couleur improbable

Il paraît que cet hiver, la tendance capillaire chez les femmes est le « blorange », soit une coloration oscillant entre le blond et l’orange. Katy Perry vient d’y succomber. La chanteuse a troqué son brun naturel pour cette nouvelle couleur improbable et opté pour une coupe au carré. Elle en est méconnaissable.

Blonde Ambition! Katy Perry Rocks New Bleached Bob at Art Show Before Orlando Bloom's Birthday -… https://t.co/uYi5U3Z64L pic.twitter.com/bTilvzHgKF — Katy Perry News (@KatyPerryNewsUK) January 15, 2017

Girl power et baby shower

Mother power ! L’ex-Spice Girls Geri Horner s’apprête à être maman pour la seconde fois, à l’âge de 44 ans. Ce week-end, elle a organisé sa baby shower, à laquelle elle a convié ses meilleures amies, dont Emma Bunton, et en a partagé quelques images sur Instagram.

@sallywood1 @emmaleebunton - girl time 🤗 A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Jan 14, 2017 at 12:15pm PST

L’histoire ne dit pas si les cartons d’invitation de Victoria Beckham (Posh), Melanie Brown (Mel B) et Melanie Chisholm (Mel C) se sont perdus en route, mais si c’est le cas, cette dernière ne s’est pas offusquée d’avoir été snobée puisqu’elle a commenté : « J’espère que tu as passé un merveilleux après-midi. »

My lovely friend Yassmin threw me a Baby shower xx 😘 A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Jan 14, 2017 at 11:23am PST

