People

EMOTION Le 14 janvier 2016, René Angélil était emporté par un cancer à l’âge de 73 ans...

René Angelil et Céline Dion, le 26 juillet 2013. - JACQUES BOISSINOT/AP/SIPA

M.B.

Cela fait déjà un an. Le 14 janvier 2016, le mari et agent artistique de Céline Dion, René Angélil, était emporté à l’âge de 73 ans « après un long et courageux combat contre le cancer. »

Ce samedi, la chanteuse lui a rendu hommage sur Twitter et Instagram.

Il y a un an, le 14 janvier 2016, René Angélil nous quittait. Son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. -Team Céline ❤ pic.twitter.com/XiknHsRLNX — Celine Dion (@celinedion) January 14, 2017

Il y a un an, le 14 janvier 2016, René Angélil nous quittait. Son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. Today, January 14th, it’s been a year since René left us. He will always be in our hearts. -Team Céline ❤ Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 13 Janv. 2017 à 21h01 PST

Il y a une semaine, elle avait accordé un entretien à Radio-Canada où elle revenait notamment sur la perte de son époux. Elle y expliquait avoir des « séquelles ». « Je dors encore avec mes jumeaux, c’est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule », soulignait la chanteuse.

Mots-clés :