HOLLYWOOD L’actrice est restée dans le coin de Malibu…

Angelina Jolie lors du gala AFI FEST 2015 - Brian To/WENN.com

Angelina Jolie s'est offert un nouveau bien, pas très loin de sa résidence principale. Comme l’annonce Us Weekly, l’actrice a trouvé une maison à Malibu, pour la somme de 35.000 dollars par mois, soit environ 32.800 euros.

Angelina Jolie Rents Second House in Malibu for $35,000 a Month: This article originally appeared on… https://t.co/nh4U7sdiBh — Cordelia Sims (@CordeliaSims47) January 11, 2017

Comme le précise la publication, cette demeure est située à moins de deux kilomètres de la première et dispose de six chambres, d’une piscine, d’une plage privée, de cinq salles de bain ainsi que d’un court de tennis. Depuis la rupture avec Brad Pitt, Angelina Jolie vit avec leurs six enfants, Maddox, 15 ans, Pax, 13 ans, Zahara, 12 ans, Shiloh, 10 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 8 ans. L’acteur a des droits de visite.



Des options

Même si elle dispose de cette nouvelle maison, Angelina Jolie n’a nullement l’intention de se séparer de la première qu’elle a commencé à louer avant de remplir la demande de divorce.

« Les enfants vont et viennent entre les deux maisons, et elle a aussi des nourrices et du staff dans les deux. Les enfants utilisent les piscines des deux maisons quand le temps le permet, et la deuxième maison a un court de tennis donc ils peuvent faire du skateboard et jouer avec des ballons. Angelina passe la plupart de son temps dans la première, mais elle aime avoir des options et pouvoir bouger tout le monde », précise une source de Us Weekly.

Angelina Jolie Pitt and Brad Pitt reach agreement in divorce and plan to handle it in a private forum https://t.co/2rqH01JvBr pic.twitter.com/EJhIzOR5HN — CBS News (@CBSNews) January 10, 2017

Avant la séparation, Angeline Jolie, Brad Pitt et leurs six enfants vivaient dans une maison appartenant à l’acteur et située dans la région de Los Angeles.

