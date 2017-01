People

PEOPLE L'animateur de France 2 s'est livré dans une interview accordée à « VSD »...

Dany Saval, sa fille Stéphanie et Michel Drucker avant une représentation du Cirque de Moscou, à Paris, en novembre 1973. - STRINGER / AFP

F.R.

Michel Drucker et Dany Saval se sont mariés en 1973, un an après leur rencontre, et n’ont jamais eu d’enfant ensemble. L’animateur de France 2 en explique les raisons à VSD. Son épouse était alors actrice et elle avait eu en 1966 une fille, Stéphanie, avec son ex-mari, Maurice Jarre.

« Je l’ai tout de suite considérée comme ma fille »

« J’ai tout de suite su qu’elle avait failli y passer, à la naissance : elle est née à cinq mois et une semaine. Trois mois de couveuse, à Los Angeles. Dany a été hypertraumatisée par cette naissance d’autant que l’obstétricien lui disait que ça risquait d’être compliqué pour la suite », confie Michel Drucker à l’hebdomadaire.

« J’ai eu le coup de foudre pour Stéphanie, je l’ai tout de suite considérée comme ma fille, déclare ensuite celui qui poursuit sa tournée avec son one-man-show Seul… avec vous. Je l’ai vue grandir, travailler, les années ont passé et je n’ai pas éprouvé le besoin d’avoir un autre enfant ».

