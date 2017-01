People

PEOPLE Sa cousine a apprécié le geste…

Jennifer Lopez - WENN

20 Minutes avec agences

Quand vous offrez à votre cousine les dernières baskets à la mode, Jennifer Lopez, elle, lui amène sur un plateau l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps. La chanteuse est en effet amie avec Cristiano Ronaldo, et elle a demandé au joueur du Real Madrid de venir surprendre sa cousine et assistante, Tiana Ross, à l’occasion de son anniversaire.

Video: Jennifer Lopez persuading Cristiano Ronaldo to surprise her cousin with a birthday hug. [Daily Mail] pic.twitter.com/IqPaIVArL1 — RMadrid Edition (@RMadridEdition) January 11, 2017

Sur une vidéo partagée massivement sur le web, on peut voir la bomba latina aller à la rencontre du Ballon d’Or et le persuader d’aller voir Tiana, assise sur un canapé. Ce dernier s’approche ensuite de la chanceuse du jour, et la prend dans ses bras.

Jennifer Lopez à l’attaque

Comme le rapporte le Sun, la scène a eu lieu à Madrid, dans une boîte de nuit où se trouvait le footballeur en compagnie d’un autre joueur du Real Madrid, Pepe.

🇵🇹 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 19, 2016 at 3:38am PST

Jennifer Lopez était vêtue d’un maillot du club et n’a pas hésité à les aborder. Une preuve de plus que la chanteuse, que l’on dit en couple avec l’ex de sa copine Rihanna, Drake, n’est pas du genre à avoir froid aux yeux…

A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 27, 2016 at 11:38pm PST

