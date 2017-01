People

Jeudi 12 janvier

Kim Kardashian back in business

Après son retour remarqué et familial sur les réseaux sociaux, Kim K s’apprête à faire sa première apparition publique ce vendredi. A Dubaï, pour un événement organisé par le maquilleur des stars Mario Dedivanovic. Il s’agit de son premier voyage hors Amérique depuis son agression à Paris. Et si elle a déjà commencé à partager des photos sur Instagram et Snapchat, elle a aussi prévu selon People un dispositif de sécurité revu à la hausse.

on our way #dubai🇦🇪 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 11, 2017 at 2:36pm PST

Kirsten Dunst est fiancée

Six mois après la fin de sa relation avec Garrett Hedlund, Kirsten Dunst tombait dans les bras d’un autre acteur, Jesse Plemons, son partenaire à l’écran de la série Fargo - également vu dans Friday Night Lights et Breaking Bad. Un « rebound » ? Pas du tout, puisque les deux ont continué à se fréquenter une fois le tournage fini, et selon Page Six, Jesse vient tout juste de demander Kirsten en mariage. Et devinez quoi ? Elle a dit oui !

Voici la fille de Stallone, Sistine (comme la chapelle, ou presque)

Après avoir joué les Miss Golden Globes avec ses soeurs Sophia et Scarlet dimanche, Sistine, 18 ans, est retournée faire son boulot. Non pas celui de fille de Sylvester Stallone, mais mannequin. Cette fois pour un shooting du magazine Love. Et elle n’a pas froid aux yeux. Seulement vêtue d’un soutien-gorge et d’une culotte en dentelles, Sistine se déhanche en mode rock’n’roll’n’sexy ! « Hello Mumy, hello Daddy ! »

🖤 @sistinestallone 🖤 by @douginglish @seanknight 🖤 @marcjacobs A video posted by LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) on Jan 11, 2017 at 12:28am PST

