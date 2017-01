ll y a 15 ans... Mes pensées vont aux 15 premiers élèves de cette “école“ hors norme et extra ordinaire: Jean-Pascal, Jessica, Olivia, Carine, Djalil, Patrice, Mario, François, Stéphane, Gregory, Amandine, Khalifa, Catherine, Cécile et Sidonie. On s'était dit rdv dans 10 ans et nous voilà à 15 ! Je n'oublierai pour rien au monde nos fous rires comme nos larmes. Ces moments sont uniques et ils nous appartiennent. Je pense aussi à mon cher Nikos, aux professeurs et à notre directrice. Oublions vite les raccourcis journalistiques qui déforment et trahissent ce que l'on a dit vraiment. Rien ne nous enlèvera ce que l'on a vécu et tous ces moments partagés ensemble. Ils ont ma tendresse éternelle, alors, merci encore pour cette tranche de vie sacrément intense ! Merci aussi à ceux qui l'ont partagé avec nous et qui nous ont porté. 💋💋

A photo posted by Jenifer (@jeniferofficiel) on Jan 11, 2017 at 1:26pm PST