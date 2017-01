People

DESILLUSION La chanteuse a expliqué à « Télé 7 Jours » que même en 2001 Jean Pascal n’était pas l’homme de sa vie…

Jean-Pascal et Jenifer dans «La Fureur de la Star Academy» sur TF1, en mars 2002. - TF1 - CHOGNARD/SIPA

F.R.

L’idylle entre Jenifer et Jean-Pascal lors de la première édition de Star Academy vous a fait rêver ? Désolé, de casser vos illusions mais voici l’effroyable vérité : c’était du chiqué. Du moins, c’est ce qu’explique la chanteuse dans le dernier numéro de Télé 7 Jours : « Je me sentais dépassée, parce que j’avais flirté [avec Jean- Pascal], et que je n’assumais plus trop dès le lendemain. Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé. Ce sont des trucs assez futiles, finalement. »

Cette déclaration vous a peut-être traumatisé, mais Jenifer, elle, assure « avoir bien vécu l’expérience ». Et d’ajouter : « Je n’ai jamais vu de psy, peut-être que j’aurais dû ! »

