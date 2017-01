People

LE FIL DES STARS L’actu people est sur « 20 Minutes »...

Jamie Foxx - WENN

V. J.

Mardi 10 janvier

On ne touche pas à Jamie Foxx

Un restaurant de Hollywood, la bonne ambiance et là, clé bras et baston générale.Jamie Foxx était en train de dîner avec des amis, lorsqu’un client de la table voisine est venu leur dire de parler moins fort. Le ton monte, « Me soûle pas, je suis de New York » lance le client, « Va te faire, je suis d’Oakland » répond un pote de Jamie. Et là, le New-Yorkais touche l’épaule de l’acteur. L’épaule ! Le malheureux, Jamie lui a fait direct une clé de bras, et l’a mobilisé au sol. TMZ a une vidéo de l’altercation, et c’est le bordel.

Channing Tatum lève le voile sur sa femme

Channing Tatum est très très très amoureux de sa femme. Et visiblement plutôt friand de ses courbes. A tel point que sur Instagram, Channing a posté une photo de sa compagne Jenna Dewan, nue comme un ver, enroulée dans une couette. Et il faut reconnaître que l’actrice est assez photogénique…

Nap time = The Best Time 😇🙌🙌 A photo posted by Channing Tatum (@channingtatum) on Jan 8, 2017 at 7:20pm PST

Stallone a passé les Golden Globes en coulisses

Ses filles étaient les Miss Golden Globes 2017. Impossible de les rater sur le tapis rouge. Mais où était leur père ? On a eu beau regarder la salle, Sly n’était à aucune table. Mais il aurait dû. En effet, le magazine People révèle que l’acteur est arrivé à sa table, la même que Matt Damon et Casey Affleck, pour découvrir qu’il n’y restait qu’une seule chaise de libre. Or, il était avec sa femme. Après quelques négociations, rien n’y a fait et alors que le show commençait, Stallone a préféré regagner les coulisses. Un peu bougon, forcément.

Mots-clés :