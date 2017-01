People

LE FIL DES STARS L’actu people est sur « 20 Minutes »…

Salma Hayek à Londres, le 21 novembre 2016. - R. Young / Shutterstock / Sipa

Claire Barrois

Lundi 9 janvier 2017

Salma Hayek sublime sans maquillage à 50 ans

Dimanche soir, Salma Hayek a voulu partager sa tête de « Oh non ! Demain c’est lundi », sous-entendu « je ne suis pas contente et en plus je ne suis pas au top de ma beauté ». Et c’est un peu rageant pour les autres de voir qu’à 50 ans, sans maquillage, elle a une peau parfaite et pas une ride. Tous les commentaires assurant à l’actrice qu’elle était magnifique ont dû lui permettre de commencer la semaine du bon pied !

This is my Oh no! tomorrow is #monday face Esta es mi cara de "Ayy no! mañana es lunes" #nomakeup #nofilter A photo posted by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jan 8, 2017 at 1:36pm PST

Pink et son mari ont fêté leur onzième anniversaire de mariage sur les réseaux

Ils sont amoureux, et ils le font savoir. Pink et son mari, Carey Hart, se sont envoyé de tendres déclarations sur Twitter à l’occasion de leur onzième anniversaire de mariage. Il a souhaité être romantique avec sa femme, qui a accouché le 26 décembre 2016 : « Entre les couches et l’allaitement, je veux dire que j’aime ma merveilleuse épouse ! Joyeux onzième anniversaire de mariage à la plus formidable des femmes de cette planète. » Un premier tweet suivi d’un second : « Tu m’as donné de la joie, de l’amour, deux magnifiques enfants et une vie remplie de bons moments. Je t’aime Pink. » Ce à quoi la chanteuse a répondu par une photo Instagram en dessous de laquelle elle écrivait : « Merci d’être toujours là ».

In between poop diapers and breast feedings I want to say I love to my amazing wife! Happy 11th to the most amazing woman on the planet. — Carey Hart (@hartluck) January 7, 2017

You have given me happiness, love, two amazing children, and a lifetime of good times. I love you @pink — Carey Hart (@hartluck) January 7, 2017

Mariah Carey accuse à nouveau la production pour son flop du Nouvel an

Elle avait déjà accusé la production de l’émission d’avoir saboté son concert du Nouvel an, Mariah Carey a récidivé dans un long message audio sur Twitter. « Je veux que tout le monde sache que je suis venue au réveillon du nouvel an à New York avec un bon esprit et que je voulais célébrer un moment avec le monde, lance-t-elle. C’est une honte que nous ayons été entre les mains d’une équipe de production avec des problèmes techniques et qui a choisi de capitaliser sur des circonstances hors de notre contrôle. » Elle ajoute : « C’est devenu une opportunité de m’humilier moi, et tous ceux qui voulaient fêter le nouvel an avec moi. Je m’expliquerai plus en détail à quiconque veut l’entendre. Je ne peux pas nier que ça m’a beaucoup blessée. » Elle répond ainsi à l’un des membres de l’émission qui avait affirmé : « C’est Mariah qui a tout foiré… Son assistant est venu faire la balance, pas elle. »

Mots-clés :