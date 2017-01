People

Kesha a pris quelques bonnes résolutions pour 2017 et l’une d’entre elles est de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Sur Instagram, la chanteuse a tenu à expliquer sa démarche à ses fans.

« Je suis désolée pour ceux que j’ai arrêté de suivre. En cette nouvelle année, j’ai décidé d’essayer d’être plus présente dans ma vraie vie. J’ai besoin d’une pause loin des écrans. J’ai vraiment besoin de me concentrer sur comment je me sens et qui je suis à l’intérieur. J’espère vraiment que je n’ai blessé personne et je chéris mes fans plus que tout au monde (…) Cette année il faut que je me concentre sur mon moi intérieur. J’espère que vous comprendrez tous », écrit-elle.

I'm not disappearing, just trying to be less obsessed with the Internet. I have been reading about the emotional effects of social media and it seems that it may help my anxiety and depression if I am more present. less screens. less internet. life is one big experiment. let's see how it goes. A photo posted by Kesha (@iiswhoiis) on Jan 3, 2017 at 3:44pm PST

En légende de son post, Kesha tient à préciser que ça ne veut nullement dire qu’elle va disparaître. La chanteuse veut seulement aller mieux. « J’ai lu sur les effets des réseaux sociaux et on dirait que ça pourrait aider mon anxiété et ma dépression, si je suis plus présente, avec moins d’écran et moins d’Internet », précise-t-elle.

Nouveaux rebondissements

L’année 2016 a été une année délicate pour Kesha qui est toujours en procès dans l’Etat de New York avec Dr. Luke. Depuis 2014, la chanteuse l’accuse de l’avoir violée et d’avoir abusé d’elle émotionnellement, ce qu’il nie. Après que le tribunal a refusé sa rupture avec Kemosabe, le label du producteur, la chanteuse a fait appel à New York.

Lady Gaga and Katy Perry are now a part of the legal battle between Kesha and Dr. Luke: https://t.co/W8FVPk4eI4 pic.twitter.com/Bbk4Muzxjp — E! News (@enews) January 5, 2017

L’affaire a par ailleurs suivi un nouveau rebondissement cette semaine, quand les noms de Lady Gaga et Katy Perry sont apparus dans le dossier. Comme l’a révélé E ! News, lors d’une audience le mois dernier, le juge a scellé un message que Kesha a envoyé à Lady Gaga en avril 2016. Dans les documents cités par le média, il est précisé étrangement que Dr. Luke aurait le droit de montrer ce message à Katy Perry.

