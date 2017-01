20 Minutes avec agences

C’est ce qui s’appelle une heureuse coïncidence. L’acteur qui incarne Sherlock Holmes dans la série de la BBC, Benedict Cumberbatch, a un ancêtre commun avec le créateur de son personnage ! En effet, le site spécialisé Ancestry.com s’est amusé à parcourir l’arbre généalogique de l’acteur, et est parvenu à le lier à Arthur Conan Doyle.

Who knew? @Sherlock221B star BENEDICT CUMBERBATCH and #Sherlock Holmes Creator SIR ARTHUR CONAN DOYLE are related! https://t.co/QirHWWuKkL pic.twitter.com/Mpj7eDbVEz