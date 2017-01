People

MUSIQUE Après plus d’un an d’absence médiatique, le chanteur frappe fort…

Pour son grand retour sur le devant de la scène, Ed Sheeran n’a pas fait les choses à moitié. Après un teasing intense sur les réseaux sociaux, le chanteur a dévoilé ce matin comme promis à ses fans deux nouveaux titres, Castle on the Hill et Shape of You.

Cause I’ve been away for a bit here’s two singles rather than one - Castle On The Hill & Shape Of You https://t.co/QuZMnEhS8P pic.twitter.com/VCznN8nLd4 — Ed Sheeran (@edsheeran) January 6, 2017

Le chanteur avait annoncé en décembre 2015 qu’il prenait une pause, et qu’il serait absent des réseaux sociaux pendant toute une année.

Please read x A photo posted by @teddysphotos on Dec 12, 2015 at 10:29pm PST

Il a fait son grand retour un an jour pour jour après s’être retiré de la scène médiatique, avec une photo mystérieuse qui avait agité la Toile.

A photo posted by @teddysphotos on Dec 12, 2016 at 10:29pm PST

Il a ensuite annoncé son retour en musique le 1er janvier, à l’aide d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Hello 2017... A video posted by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jan 1, 2017 at 2:34am PST

Un nouvel album sur les rails

La sortie de Castle on the Hill et Shape of You préfigure l’arrivée du troisième album d’Ed Sheeran. Il en a dévoilé le titre cette semaine sur Twitter, ÷. Il fera suite à +, sorti en 2011, et x, qui a fait de lui une star internationale en 2014.

÷ — Ed Sheeran (@edsheeran) January 5, 2017

Le chanteur britannique n’a toutefois pas encore donné la date de sortie de ce nouvel opus.

