20 Minutes avec agences

Johnny Depp et Amber Heard continuent de se battre par avocats interposés. Les deux stars, qui ont entamé une procédure de divorce en mai dernier, n’ont visiblement toujours pas réglé leurs différends.

>> A lire aussi : Johnny Depp veut faire payer Amber Heard

Amber Heard, après avoir demandé à la justice de forcer Johnny Depp à lui payer la somme de 7 millions de dollars, comme imposé par les termes du divorce, envisage désormais, les termes n’étant pas respectés, de demander plus.

Johnny Depp's legal team blast Amber Heard's bid for bigger settlement https://t.co/Q0B0hjwl5h

Comme l’annonce TMZ, cette demande a fait bondir le camp de Johnny Depp qui a donc répondu par l’intermédiaire de son avocate, Laura Wasser. Dans les documents légaux que s’est procurés le site, on peut lire que le camp de l’acteur accuse son ex-femme de vouloir « prolonger ses 15 minutes de célébrité ». « Sa requête est totalement inutile et suggère une dernière tentative pour gagner l’attention des médias. (…) Cette requête est également une perte de temps pour la Cour », peut-on aussi lire sur les documents, que s’est également procuré E ! News.

Pour l’instant, Johnny Depp n’a versé qu’une partie de la somme (200.000 dollars), qu’il a donnée directement aux associations citées par Amber Heard à l’annonce de l’accord financier qu’ils avaient passé. Reste encore 6,8 millions de dollars que l’acteur ne semble pas désireux de lâcher de sitôt sur le compte de son ex.

Amber Heard to donate entire $6.8 million divorce settlement to charity by 2018: https://t.co/eUDdujj62M pic.twitter.com/FznLDm3XUQ