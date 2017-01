People

Jusque-là, elle avait préféré se murer dans le silence… Depuisle 31 décembre et son concert catastrophe à Times Square devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs, Mariah Carey est la risée des internautes. Alors qu’elle n’avait pas voulu entrer dans la polémique, laissant sa manageuse expliquer pourquoi elle n’avait pas pu chanter ce soir-là, la diva a finalement pris la parole.

La production de l’émission où elle se produisait, Dick Clark’s New Year’s Rockin’Eve with Ryan Seacrest, s’était dédouanée et avait affirmé ne pas être responsable de la mauvaise prestation de la star, ce qu’a contesté son entourage.

Dick Clark Productions just put Mariah's camp on blast over "absurd" over sabotage allegations (via @toofab) https://t.co/oJPp32bhZW — TMZ (@TMZ) January 2, 2017

Mariah Carey ne pouvait pas rester silencieuse plus longtemps. « Tout ce que je peux dire, c’est que Dick Clark était une personne incroyable avec qui j’ai eu la chance de travailler quand j’ai commencé dans la musique. Il n’aurait jamais laissé un artiste traverser ça et il aurait été aussi mortifié que moi je l’ai été », a-t-elle confié à Entertainment Weekly.

Merci aux fans

Si elle tacle les nouveaux producteurs de l’émission, elle n’a en revanche que de l’amour à donner à ses fans, qui l’ont soutenue sur les réseaux sociaux,. « Mes vrais fans ont été d’un tel soutien et j’ai vraiment apprécié ce qu’ils ont fait, tout comme les médias qui m’ont soutenue après ça, parce que ce fut vraiment une période de Noël fabuleuse qui s’est terminée avec un horrible réveillon du jour de l’An », a-t-elle ajouté.

Fun in the snow. Aspen is a winter wonderland. ❄️⛄️❤️ A photo posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Jan 2, 2017 at 8:10am PST

Il faut dire que son fiasco a abondamment fait parler, notamment sur les réseaux sociaux, où les internautes ont moqué la chanteuse.

Pas un mot sur Jennifer Lopez

Si elle confirme qu’elle continuera malgré tout à se « produire en live à l’avenir », elle avoue qu’elle sera « un peu plus méfiante lorsque ce n’est pas (s) on équipe qui est en charge ». En revanche, elle n’a eu aucun mot à propos de Jennifer Lopez qui n’a pas hésité à se moquer de son passage sur scène.

#JLO on Instagram liking #mariahcarey shade comments. A photo posted by The Archive of Shade (@theartofshade_) on Jan 1, 2017 at 10:02am PST

Après tout, rien de plus normal, puisque Mariah Carey avait déclaré qu’elle ne savait pas qui était Jennifer Lopez dans The Cut en 2015.





