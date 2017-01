People

LE FIL DES STARS L’actu people est sur « 20 Minutes »…

L'actrice Heather Locklear - David Longendyke/Globe Ph/SIPA

C.W.

Mardi 4 janvier 2017

Heather Locklear en désintox

Heather n’est pas au top de sa forme. Comme le rapporte Radar Online, l’ancienne actrice de Melrose Place a été admise en cure de désintox, pour cause de dépression. Après s’être séparée de son ex-Marc Mani, Heather Locklear aurait carrément abusé de la bouteille et des médocs… « Elle avait pris des pilules, elle pleurait et elle hurlait. Elle avait besoin d’être aidée car elle était vraiment dans un sale état ! Elle reste dans une maison privée avec deux autres personnes. Les seules fois où elle en sort, c’est pour voir le médecin », a expliqué une source au site people. Une année qui commence bien…

Paris Jackson soutient sa mère

Plus que jamais derrière sa mère. Alors qu’elle se bat contre un cancer depuis des mois, Debbie Rowe peut compter sur sa fille Paris Jackson, l’enfant qu’elle a eu avec le « King of pop ». Sur Instagram, la jeune femme de 18 ans a posté un cliché de sa mère à l’hôpital, la félicitant après une chimiothérapie.

my badass mom, kickin butt n takin names. ain't she fuckin fabulous???? A photo posted by Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) on Jan 3, 2017 at 2:35pm PST

Amber Heard voudrait plus de pognon

Amber Heard en voudrait-elle trop ? Après des semaines de bataille juridique et médiatique, Johnny Depp avait accepté de verser 7 millions de dollars à Amber Heard, s’accordant enfin sur le divorce avec son ex-femme. Mais selon TMZ, l’actrice ne voudrait pas en rester là… Accusant Johnny Depp de ne pas lui avoir versé une partie de la somme à temps, Amber Heard désirerait renégocier le contrat afin d’empocher un plus grand pactole. Selon Laura Wasser, l’avocate de l’acteur, la jeune femme chercherait également « à faire durer son quart d’heure de gloire »… Bref, bonne ambi.

Chris Martin rend hommage à George Michael

Une chouette initiative. Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay, a rendu un bel hommage à George Michael, décédé il y a quelques jours seulement. C’est au cœur d’un refuge pour sans-abri à Londres, que Chris Martin a entonné Last Christmas de Wham !, accompagné de l’un des bénévoles, tel que le rapporte Grazia. Pour cause, George Michael avait lui-même travaillé dans un refuge, en toute discrétion.

Mots-clés :