RESEAUX SOCIAUX C’est une absence de plus de trois mois et son agression à Paris qui prend fin…

Kim Kardashian et Kanye West - Ivan Nikolov/WENN

V. J.

Depuis le 3 octobre, et son agression à Paris. Trois mois, 13 semaines, queKim K avait disparu des radars, des réseaux sociaux. Une absence compréhensible mais remarquée pour l’Instastar, insoutenable pour ses followers et qui a coûté quelques millions à l’entreprise familiale Kardashian. Mais she’s back ! Avec un retour aux fondamentaux : la family.

Pour son premier post, publié mardi soir, Kim Kardashian a choisi une photo d’elle aux côtés de son mariKanye West et de ses enfants North et Saint, avec le hashtag #family. Et déjà 3,3 millions de likes sur Instagram. Un peu plus bavarde sur Twitter, la star a remercié ses fans et multiplié les emojis pour leur dire qu’ils lui avaient tous manqué. Il y a sept heures, elle les a même gratifiés d’un clip vidéo fait maison et hommage à sa petite famille et à son mari. Tout va bien ? The show must go on…

Haha 😂😘 I missed you guys! https://t.co/RK4ITjFYvF — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 4, 2017

