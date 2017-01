20 Minutes avec AFP

Janet Jackson a accouché. La chanteuse américaine, âgée de 50 ans, a donné naissance mardi à son premier enfant, un garçon prénommé Eissa, a indiqué un représentant de l'artiste à l'AFP.

« Janet Jackson et son mari Wissam Al Mana sont ravis d'accueillir leur fils Eissa Al Mana », a indiqué ce représentant, ajoutant que l'accouchement s'était déroulé sans problème.

How exciting! @JanetJackson, Jan and Wissam just gave birth to a beautiful baby boy!!!

Congratulations!!! pic.twitter.com/X8ScYnv09I