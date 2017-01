People

Lily Allen mène actuellement une lutte sur Twitter contre le racisme. Depuis qu’elle s’est excusée « au nom de son pays », face à un jeune Afghan en se rendant dans le camp de Calais, la chanteuse débat régulièrement sur le réseau social.

C’est dans le cadre d’un échange houleux avec Tommy Robinson, l’ancien leader de l’English Defence Leage, un mouvement classé à l’extrême droite, que Lily Allen a dévoilé qu’elle avait été agressée sexuellement. « @LilyAllen est-ce que tu as déjà rencontré ou parlé à une victime d’un des gangs de musulmans qui fleurissent, tu n’as pas besoin d’aller à Calais pour entendre des histoires d’horreur », a-t-il posté.

.@lilyallen have you ever met or spoke to a victim of the Muslim grooming gangs, you don't need to go Calais to hear horror stories — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) January 1, 2017

Ce à quoi Lily Allen a répondu : « Je n’ai été agressée sexuellement que par des hommes blancs donc je me sens un peu biaisée ».

I've only ever been sexually assaulted by white males so I feel slightly biased. https://t.co/jaiCZ8sWeV — lily allen (@lilyallen) January 1, 2017

Des réponses violentes

Au vu des personnalités avec lesquelles elle débattait, autant dire que la révélation de Lily Allen est loin d’avoir suscité une vague de soutien. Nombreux sont ceux qui s’en sont pris à la chanteuse. « Peut-être que tu devrais aller jouer uniquement dans les pays arabes alors, ça nous éviterait ta musique de m***e », a posté un utilisateur.

Then maybe you should only play in the Middle East. You'll be safe from rape there, and we'll be safe from your shitty music here. https://t.co/8naPeFxKBr — The Anti-WhiteKnight (@HolyMackerel72) January 2, 2017

Un autre a répondu : « Si tu essayes de montrer aux gens qu’une race n’est pas en faute pour tout, pourquoi est-ce que tu fais ça en blâmant une autre race ? »

If your trying to educate people that a race isn't at fault for everything why would you do that by blaming another race? @lilyallen #Racist — Graham Dickens (@GrahamDickens) January 2, 2017

Cette fois, la chanteuse a répondu. « J’essaye de montrer que les déviants sexuels et les meurtriers sont présents dans toutes les cultures, peu importe la religion », a-t-elle posté.

.@GrahamDickens trying to point out that sexual deviants and murderers operate within every culture,regardless of religious persuasion — lily allen (@lilyallen) January 2, 2017

Lily Allen a toutefois pu compter sur le soutien d’autres utilisateurs qui ont salué son courage et son ouverture d’esprit.

