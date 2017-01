People

FAMILLE ROYALE Sa fille, la princesse Anne, a donné des nouvelles plutôt rassurantes de sa royale mère…

La reine Elisabeth va mieux mais inquiète tout de même les Britanniques - Shutterstock/SIPA

C.W. avec AFP

Des nouvelles plutôt encourageantes. Exceptionnellement absente des célébrations de fin d’année à cause d’un vilain rhume,la reine Elizabeth serait en voie de guérison. Selon sa fille, la princesse Anne, sa mère irait « mieux », rapporte la BBC.

Des absences inquiétantes

Absente aux offices religieux de Noël, la reine n’a pas non plus répondu présent au culte de la nouvelle année à Sandringham ce dimanche. Elle se remet toujours d’un « gros rhume » qui l’avait déjà contrainte à manquer le service de Noël, a annoncé le palais de Buckingham. Son mari le prince Philip, 95 ans et également enrhumé, a quant à lui bravé la pluie pour se rendre au culte auquel deux de ses enfants, le prince Edward et la princesse Anne, ont également assisté.

Malgré l’inquiétude des Britanniques concernant l’état de santé de leur reine, les nouvelles sont plutôt bonnes. Elle est « sur pieds » et traite ses affaires courantes, a notamment précisé à l’AFP une source proche du palais. Souhaitons donc bon rétablissement à Elizabeth II alors.

