Cristina Cordula prend la pose sur une plage brésilienne. - Cristina Cordula / Instagram

C.W.

Mardi 3 janvier 2017

Cristina Cordula « magnifaïk » au naturel

« Ma chérie, tou es sublaïme ! » La nouvelle année sourit à Cristina Cordula, en vacances au Brésil, son pays natal. Sur Instagram, la présentatrice des Reines du shopping a posté une photo ensoleillée où on la découvre sur la plage, chapeau sur la tête, et sans maquillage. Cristina au naturel ? Magnifaïk !

Bonjour ! #brasil #tropical #trancoso #love #soleil #bleu #gratitude 🌴💚💛 A photo posted by Cristina Cordula (@cristinacordula) on Dec 31, 2016 at 5:24am PST

Jeremy Meeks, le « délinquant mannequin » est riche

Si vous vous posiez la question, sachez que tout va bien pourJeremy Meeks. Depuis sa sortie de prison, le « délinquant beau gosse » fait carrière dans le mannequinat, et gagne pas trop mal sa vie. Comme le dévoilent des clichés sur son compte Instagram, le jeune homme vit désormais dans une belle villa en Californie, et s’est offert une chouette Maserati, pour la coquette somme de 150.000 dollars. Bref, tout roule pour Jeremy Meeks.

Good to be home A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Nov 2, 2016 at 4:52pm PDT

La femme chat est ruinée

Du côté de Jocelyn Wildenstein par contre, rien ne va plus. Souvenez-vous, après son divorce du milliardaire Alec Wildenstein en 1998, celle que l’on appelle la « femme chat » à cause de ses multiples opérations esthétiques pour se transformer en félin, avait notamment obtenu une pension alimentaire de 111.000 dollars par mois. Un pactole qui pour une obscure raison, Jocelyn ne touche plus depuis mars 2015, tel que le révèle le Daily Mail.

« Je n’étais pas prête. Comment est-ce que je peux payer le dentiste, les médecins, gérer les dépenses pour mes maisons et les voyages ? Je n’ai plus rien », a-t-elle confié. Du coup, c’est son nouveau mec qui paye et il n’en peut plus… « Je paye tout depuis un an et demi. Mais je ne peux plus, je ne suis pas Wilden­stein. Je ne suis pas aussi riche », explique-t-il. Bref, un scandale, qui va devoir forcer la femme chat à vendre quelques biens, dont l’un de ses appartements dans la célèbre Trump Tower à New York… Une honte.

'Recordista de plásticas', a socialite #JocelynWildenstein, em rara aparição em público, foi conferir uma exposição em #NovaYork, e mostrou o rosto que a fez ganhar o apelido de 'Mulher-Gato'. Aos 75 anos, estima-se que Jocelyn já gastou mais de 11 milhões de reais com cirurgias! Confira mais fotos e veja como ela era antes das plásticas em QUEM.globo.com. A photo posted by Revista QUEM (@quemacontece) on Oct 11, 2015 at 6:00pm PDT

Lea Michele tombe la chemise

Allez, un peu de légèreté dans ce monde de brutes ! L’actrice Lea Michele a formulé ses vœux sur Instagram, via un cliché d’elle en tenue d’Eve, en accord avec la nature. « Je t’aime déjà tant 2 017 », a-t-elle écrit en légende. Tout pareil Lea, et bonne année !

Loving you so far 2017. ✌🏻 A photo posted by Lea Michele (@leamichele) on Jan 1, 2017 at 5:49pm PST

