F.R.

Lundi 2 janvier 2017

Mauvaise surprise de Noël pour Adèle Exarchopoulos. Selon Closer, l’actrice de 23 ans révélée par La Vie d’Adèle a été victime d’un cambriolage à son domicile parisien le 23 décembre. D’après le site people, les malfaiteurs ont forcé l’entrée de sa résidence et ont fait main basse sur de nombreux bijoux de grande valeur, de la maroquinerie ainsi que sur des produits cosmétiques. La jeune femme a porté plainte, et la PJ de Paris est chargée de l’enquête.

L’ultime fiasco de 2016, la prestation ratée de Mariah Carey à Times Square samedi soir, a fait marrer les internautes. Parmi eux, le chanteur américain Josh Groban. « A chaque fois qu’une des plus grandes voix de ma génération fait du play-back, un ange perd ses ailes », a-t-il écrit sur Twitter. Mais le baryton a eu des scrupules, puisqu’il n’a pas tardé à effacer son commentaire.

Deleted my tweets about a certain performance because it was made in humor but taken way more meanly than intended. Not out to diss artists.