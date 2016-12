People

ALCOOL AU VOLANT La chroniqueuse de «Touche pas à mon poste» a tenu à répondre aux critiques sur Twitter…

Enora Malagré est critiquée pour sa participation à un clip de prévention de la Sécurité routière. - Mavila/SIPA

Lucie Bras

Sans langue de bois, la chroniqueuse Enora Malagré a répondu aux « abrutis » qui l’ont critiquée sur Twitter, après sa vidéo pour la Sécurité routière.

La chroniqueuse a participé à la campagne #OsezDireNon de la Sécurité Routière, pour informer sur les dangers de monter dans la voiture d’une personne alcoolisée. Dans une vidéo émouvante, elle raconte la mort de l’un de ses amis après une soirée trop arrosée.

Immédiatement, certains y voient une faute de la part de la jeune femme, dont Muriel Cousin, journaliste et chroniqueuse.

Mais elle est sérieuse? Ce qu'il fallait faire c'était dire NON aussi à son pote et le protéger!! La sécurité routière C ne pas être conne.. https://t.co/OZtuqjC8qx — Muriel Cousin (@MurielCousin) December 30, 2016

Ue accusation qui a mis Enora Malagré très en colère. Elle a tenu à y répondre dans une série de tweets.

À tous les abrutis comme Muriel cousin qui m'insulte car soit disant Je n'ai pas dissuade un camarade de prendre le volant voici ma réponse — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Vous faites quoi vous pour sensibiliser les gens ? Vous faites ses campagnes de prévention ? Réponse : non ! Alors au lieu de tweeter du — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Fond de votre canapé ! Bougez vs stop à cet acharnement déplacé qui manque de discernement ! C est pathétique Y a des limites la ! Sur ce... — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Ét tous ces blogs debiles qui parlent de bas buzz pour faire du clic ce sont eux les porcs ! Aucun respect pour la peine , les jeunes qui — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Perdent la vie dans ces circonstances la famille de mon camarade ! On témoigne c nul , on témoigne pas c nul ! Mon dieu mais honte à vous — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Depuis, de nombreux internautes lui ont apporté leur soutien. La chroniqueuse les a remerciés dans un tweet.

Merci pour vos messages la C est trop! On avait évidemment tout essayé ,j allais pas m'étendre ! L essentiel c est le message .je vous aime — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) December 31, 2016

Malgré les critiques, espérons en tout cas que le message de prévention est passé.

