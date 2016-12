People

Muriel Robin et sa compagne, Anne Le Nen, à la cérémonie de remise de la médaille de Grand officier de la Légion d'honneur à Line Renaud, à l'Elysée, en novembre 2013. - GONZALO FUENTES / POOL / AFP

Vendredi 30 décembre 2016.

Julien Clerc a voté à la primaire de droite

« J’ai un drôle de rapport à la politique », avance Julien clerc dans une interview publiée ce vendredi par Le Parisien. « Mes parents se sont séparés et j’ai vécu dans deux milieux opposés, entre les gaullistes et les communistes », explique le chanteur qui affirme qu’il ne s’engagera pas derrière un candidat ou une candidate à la présidentielle de 2017 : « Je ne l’ai jamais fait », souligne-t-il se contentant de faire savoir qu’il irait voter et qu’il estime qu’« on est dans un moment très intéressant. C’est un pays qui a besoin de réforme ». Interrogé par le quotidien sur la primaire de la droite, Julien Clerc révèle qu’il s’est bien déplacé pour voter. « Mais je ne vous dirai pas pour qui. C’était digne, leur truc », salue l’artiste.

Muriel Robin pousse un coup de gueule contre « Touche pas à mon poste »

Télé Star a mis en ligne ce vendredi un petit aperçu de son interview de Muriel Robin à paraître lundi dans son prochain numéro. Le magazine met en avant sa réponse sur les accusations d’homophobie dont fait l’objet Touche pas à mon poste. « Là, je n’ai pas envie de dire bravo. J’espère qu’un jour ce genre de blagues ne fera plus rire personne », a déclaré l’humoriste qui est pacsée avec la comédienne Anne Le Nen depuis plusieurs années. « On est bien arrivé à légiférer sur les propos racistes. Il faudra peut-être punir les propos homophobes », a-t-elle ajouté. Précisons que, depuis 2004, les propos homophobes tenus publiquement sont punis par la loi française au même titre que les propos xénophobes, racistes, sexistes ou hostiles aux personnes handicapées.

Un troisième enfant pour Ellen Pompeo

« La famille et le bébé vont bien », a assuré l’agent d’Ellen Pompeo, officialisant la nouvelle : la star de Grey’s Anatomy et son mari Chris Ivery sont parents pour la troisième fois. Il y a quelques jours des photos de son époux avec un bébé avait mis la puce à l’oreille de la presse people.

#GreysAnatomy's Ellen Pompeo and husband Chris Ivery have welcomed a baby boy — see his first photo! https://t.co/P2QsYa8zjN pic.twitter.com/VzjC2WcNXl — Us Weekly (@usweekly) December 29, 2016

L’actrice de 47 ans, habituée à être discrète sur sa vie de famille, n’avait pas annoncé qu’elle était enceinte. Elle avait notamment attendu deux mois avant de s’exprimer sur Sienna, sa deuxième fille aujourd’hui âgée de 2 ans, née d’une mère porteuse. Ellen Pompeo est également la maman de Stella, 7 ans.

❤️Eli Christopher❤️ Chris Ivery just fell a notch.. I've got a new guy A photo posted by Ellen Pompeo (@ellenpompeo) on Dec 29, 2016 at 11:21am PST

