Le dernier tweet de Charlie Sheen n’est pas passé inaperçu. Et pour cause, il y souhaite tout simplement la mort de Donald Trump.

Dear God;



🖕🏾



© — Charlie Sheen (@charliesheen) December 29, 2016

Après la vague de décès de personnalités en 2016, il en a appelé à « Dieu » pour que le président-élu américain soit « le prochain ».

Une sortie digne de ses meilleurs pétages de plombs sur les réseaux sociaux, comme lorsqu’il avait affirmé avoir du « sang de tigre » qui coulait dans ses veines, ce qui avait donné lieu à quelques détournements savoureux sur la Toile.

Tollé général

Les médias n’ont pas tardé à réagir pour dénoncer son commentaire.

Charlie Sheen tweets asking 2016 to take Donald Trump next https://t.co/Bq4gn2uo2M — Metro (@MetroUK) December 30, 2016

.@charliesheen tweet provokes anger following Debbie Reynolds' death https://t.co/GPxlo8sEHC — BBC News (World) (@BBCWorld) December 29, 2016

Actor @charliesheen took to Twitter last night to wish death upon President-elect @realDonaldTrump. https://t.co/GYYJLobslm — Fox News (@FoxNews) December 29, 2016

De fait, son tweet est devenu viral. Certains internautes se demandent ce que « Donald Trump va lui répondre ».

D’autres, pro-Trump, ont promptement défendu leur candidat élu, comme ce tweetos qui souhaite que Charlie Sheen meurt du VIH.

Will @charliesheen die of HIV before the final cut of news package=> "Famous People Who Died in 2016" ? #CharlieSheenNextPLEASE https://t.co/QjSDrojsRf — 🇺🇸Cris 🇺🇸 (@ThePatriot143) December 29, 2016

Enfin, d’autres en rient, comme l’animateur de la radio SiriusXM, John Fugelsang, qui rappelle que si Donald Trump meurt, c’est au vice-président de diriger le pays, soit Mike Pence, qu’il ne porte visiblement pas dans son cœur.

So Charlie Sheen wants Mike Pence for President.

Now that's offensive. — John Fugelsang (@JohnFugelsang) December 29, 2016

Face au (bad) buzz, Charlie Sheen a réagi, dénonçant les médias qui ont monté en épingle son post.

« La réaction des médias au tweet de la nuit dernière, est bêtement emblématique de la frilosité générale qui entoure toute expression de joie que nous osons aujourd’hui publier ou communiquer. Oh et au passage, je parlais à Dieu, pas à vous », a-t-il écrit.

