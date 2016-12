People

ROYAUME-UNI Ils ne sont pas contents du choix de la reine Elizabeth II de la faire chevalier…

Victoria Beckham figure sur la liste des prochaines personnalités britanniques honorées par la reine Elizabeth II, et cette annonce ne plaît pas à tout le monde. C’est en effet un lever de boucliers sur les réseaux sociaux auquel doit faire face l’ancienne Spice Girl devenue styliste. En apprenant que Victoria Beckham pourrait être élevée au rang d’Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique (OBE), beaucoup se sont insurgés.

Victoria Beckham OBE? Can't imagine that's one of the Queen's nominations. Who next? Kim Katrashian for honorary Damehood? Sad. — Alec Elkins (@ByzantineOffice) December 28, 2016

« Victoria Beckham faite OBE ? Je ne peux pas imaginer que c’est une des nominations de la reine. Qui est le suivant ? Kim Kardashian pour devenir Dame honoraire ? Triste », a écrit cet internaute.

If Victoria Beckham OBE isn't death knell for honours system god help us. I know a cat more deserving and he just licks his bollocks all day — Matteo (@timt1591) December 28, 2016

« Si la nomination de Victoria Beckham au rang d’OBE n’est pas la mort de notre système de récompenses que dieu nous vienne en aide. Je connais un chat plus méritant qu’elle et il passe ses journées à se lécher les cou*lles », a écrit cet autre.

Seriously, remind me why is @victoriabeckham getting an OBE again....?! 😐 — dblckmn (@dblckmn) December 29, 2016

« Sérieusement, rappelez-moi pourquoi Victoria Beckham est faite OBE ? », se demande ce tweetos.

D’autres internautes se moquent de ses prouesses musicales passées.

Surprised Victoria Beckham's OBE does not extend to 'services to music'



Said no one, ever. — Andy Martindale (@AndyMartindale) December 29, 2016

« Surpris que la nomination de Victoria Beckham au rang d’OBE ne mentionne pas ses "services rendus à la musique". Personne ne le dira jamais », a-t-il écrit.Un autre internaute a fait part de son désespoir quant à l’état de son pays.

Victoria Beckham is getting an OBE...I'm fucking done with this stupid fucked up country — James Toogood⚒ (@Toogie23) December 29, 2016

« Victoria Beckham faite OBE… J’en ai fini avec ce pays stupide et minable », a écrit cet autre.

Les stars britanniques aussi

Les internautes ne sont pas les seuls à se gondoler de rire ou à s’offusquer de cette nomination. Ricky Gervais a choisi de faire un commentaire très distingué en apprenant la nouvelle.

Posh Spice deserves her OBE for that amazing fart she did pic.twitter.com/RvZ49ZL9Ny — Ricky Gervais (@rickygervais) December 28, 2016

« Posh Spice mérite son OBE pour ce pet incroyable qu’elle a fait », a-t-il écrit en légende de la photo.

Piers Morgan a plaisanté sur le single sorti par Cruz, le fils de Victoria Beckham, il y a quelques semaines.

BREAKING: Beckham to get OBE in New Year's Honours List. Presume it's Cruz for his services to pop music & charity work? — Piers Morgan (@piersmorgan) December 28, 2016

« Breaking News : Beckham faite OBE dans la liste des nominés de la nouvelle année. Je pense que c’est de Cruz qu’il s’agit pour ses services rendus à la musique pop et à son travail pour les bonnes œuvres ? », a-t-il partagé.

Ces réactions ne sont pas sans rappeler celles suscitées régulièrement en France lors de la diffusion de la liste des personnalités honorées d’une légion d’honneur, comme Mimie Mathy, qui l’a reçue l’année dernière des mains de Line Renaud, ou bien encore Daniela Lumbroso.

Après la légion d'honneur à Mimie Mathy, le prix Nobel de littérature à Bob Dylan. C'est quoi la suite ? Le prix Goncourt à Nabilla ? — Pâté (@_Quentinn) October 13, 2016

A noter qu’en 2014, la reine Elizabeth II avait décoré de l’OBE Stéphane Bern, un moment qu’il n’oubliera pas de sitôt. « C’est un drôle de clin d’œil qu’elle me félicite pour mes émissions alors que je n’ai pas la Légion d’honneur française. Je suis fier et quand je repenserai aux grands événements de ma vie, ce 5 juin 2014 est une date qui restera », avait-il déclaré à Télé-Loisirs.

