People

LE FIL DES STARS L’actu people est sur « 20 Minutes »…

Jennifer Lawrence en décembre 2016. - Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

F.R.

Mercredi 28 décembre 2016

Ariana Grande s’énerve contre l’objectification des femmes

C’était la phrase de trop. Ariana Grande venait de faire quelques courses avec son compagnon, le rappeur Mac Miller quand ils ont été abordés par un fan de ce dernier. Tout excité de rencontrer son idole, le garçon lui a balancé : « Ariana est hyper sexy, mec je m’imagine très bien en train de te la faire ! »

« Ça n’a peut-être l’air de rien pour vous, mais je me suis sentie mal et traitée comme un objet », a écrit la chanteuse dans un long coup de gueule sur Twitter. « Ce genre de choses arrivent tout le temps et ce sont des moments comme cela qui font que les femmes ont peur et ont l’impression de ne pas être à leur place », poursuit-elle. Et d’enfoncer le clou : « Je ne suis pas un morceau de viande dédié au bon plaisir des hommes. Je suis un être humain, adulte, dans une relation avec un homme qui me traite avec amour et respect. »

J-Law se fâche avec un journaliste

L’image de jeune fille sympa serait-elle sur le point d’être écornée ? Jennifer Lawrence ne s’est pas fait que des amis parmi les journalistes lors de la promo de Passengers, son nouveau film qui sort ce mercredi.

Cinéma : quand Jennifer Lawrence fait sa diva en interview https://t.co/CULHrB1IVl — Le Parisien (@le_Parisien) December 28, 2016

L’un de nos confrères du Parisien écrit que « Mlle Lawrence a pris la grosse tête au point de se saborder » après avoir évoqué sa rencontre avec l’actrice pour une interview : « Elle n’avait rien à dire, ou si peu, sur le film, prenait ses interlocuteurs de haut, et gloussait bêtement, interrompant sans cesse le malheureux Chris Pratt [son partenaire à l’écran] qui faisait son possible pour placer une ou deux anecdotes sur le tournage ». Le journaliste semble d’autant plus déçu qu’il explique qu’il y a quelques années, Jennifer Lawrence était « souriante et intéressante, toujours prête en interview à ne pas servir la langue de bois à Hollywood ».

Lily-Rose et Jack Depp ont fêté Noël ensemble

Lily-Rose Depp a passé les fêtes de Noël en famille. « Christmas avec Jiji », a écrit la comédienne et mannequin en postant sur Instagram une photo la montrant en compagnie de sa tante, Alysson Paradis, et de son frère Jack. La ressemblance entre ce dernier et son père, Johnny Depp, est frappante !

Christmas with JiJi @alyssonparadis A photo posted by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) on Dec 26, 2016 at 5:54am PST

Mots-clés :