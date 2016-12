People

Elton John a été très profondément affecté par le décès de George Michael survenu le 25 décembre à l’âge de 53 ans. « Je suis sous le choc. J’ai perdu un ami très cher – un très grand artiste doté d’une gentillesse et d’une générosité inouïes. Mes pensées vont à sa famille et ses amis », a ainsi écrit Elton John sur Twitter à l’annonce du décès du chanteur.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m — Elton John (@eltonofficial) December 26, 2016

Les deux artistes partageaient de nombreux points communs, à commencer par leur engagement philanthropique. En 1991, ils avaient repris en duo Don’t Let The Sun Go Down On Me. Le titre était initialement apparu sur l’album Caribou d’Elton John en 1974. Les deux chanteurs l’avaient repris ensemble une première fois lors du concert du Live Aid en 1985, avant de l’interpréter de nouveau en 1991 au stade de Wembley.

La version live était sortie en single et les bénéfices reversés à plusieurs associations caritatives pour aider les enfants et la lutte contre le SIDA notamment.

Une chanson emblématique

C’est ce titre que pourrait reprendre Elton John à en croire le Daily Star. « Les funérailles devraient réunir énormément de monde. Ce sera peut-être la cérémonie la plus importante depuis l’enterrement de Lady Di, a confié une source au journal. Elton chantera comme il l’avait fait à ce moment-là. »

Pour l’instant, aucune date n’a été avancée concernant les obsèques de George Michael. Cependant, il devrait être enterré aux côtés de sa mère, au cimetière de Highgate, dans le nord de Londres. « Toute la famille est en deuil, mais au moins, il pourra retrouver sa mère », a confié la sœur d’Andros Georgiou – le meilleur ami du chanteur – au Sun.

