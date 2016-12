People

DECES Il était apparu dans les films « Poetic Justice », « Heat » et plusieurs séries télé, dont Tout le monde déteste Chris…

L'acteur Ricky Harris est décédé à l'âge de 54 ans - WENN/SIPA

V. J.

Il était l’ami des rappeurs, de Ice Cube à Snoop Dogg. L’acteur Ricky Harris est décédé lundi d’une crise cardiaque à l’âge de 54 ans. Révélé par son rôle dans Poetic Justice en 1993, avec Janet Jackson et Tupac Shakur, il avait également fait des apparitions dans Heat de Michael Mann, Pluie d’enfer avec Morgan Freeman et Christian Slater, Bones avec Snoop Dogg et Pam Grier, et plusieurs séries télé, dont Tout le monde déteste Chris où il jouait Malvo, un personnage récurrent. On l’avait vu récemment dans la mini-série événement American Crime Story : The People vs O.J. Simpson.

A côté de cette carrière à l’écran, il était aussi une voix, dans le jeu vidéo GTA : San Andreas, mais surtout sur les albums de Snoop et de Tha Dogg Pound, ainsi que pour Ice Cube sur son premier et mythique album, AmeriKKKa’s Most Wanted. Ils ont d’ailleurs été les premiers à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Damn, we lost Ricky Harris. The world is a little less funny today. RIP homie. pic.twitter.com/5AalZndlx2 — Ice Cube (@icecube) December 27, 2016

Ricky Harris. R. I. P. 😥🙏🏾 A video posted by snoopdogg (@snoopdogg) on Dec 26, 2016 at 3:47pm PST

