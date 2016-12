People

DISPARITION Associations caritatives, inconnus dans le besoin, George Michael n'hésitait à mettre la main à la poche pour aider son prochain...

George Michael en concert à Prague en août 2011 - Petr David Josek/AP/SIPA

Un, puis deux, puis trois… Depuisla disparition de George Michael le jour de Noël, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux au sujet de sa grande générosité. Une générosité qu’il ne voulait surtout pas rendre public. Le premier à briser le silence est Richard Osman, l’animateur d’un jeu télé anglais. Il explique sur Twitter qu’une candidate de Deal or No Deal (A prendre ou à laisser) avait besoin de 15.000 livres pour un traitement médical, et que le lendemain, George avait secrètement appelé pour les payer.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) December 26, 2016

>> Mort de George Michael: Cinq choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le chanteur

25.000 livres à une inconnue dans un café

L’acteur David Williams a, lui, révélé que le chanteur avait fait un don de 50.000 livres à l’association caritative Sport Relief, tandis qu’une twittos a ajouté qu’une responsable d’aide aux enfants lui avait avoué que s’ils existaient toujours, c’était grâce à George Michael.

There are lots of stories about #GeorgeMichael 's legendary generosity emerging today. When I swam the channel he gave @sportrelief £50,000. — David Walliams (@davidwalliams) December 26, 2016

A lady from a children's charity once told me they were only still afloat because of George Michael ❤ https://t.co/W0vs3QxN1E — Kate Waugh (@katewaugh) December 26, 2016

>> Mort de George Michael : Les célébrités du monde entier expriment leur tristesse

Plus étonnant encore, il aurait donné 25.000 livres à une inconnue dans un café, car elle pleurait d’avoir trop de dettes. Le chanteur aurait demandé à la serveuse que le chèque lui soit remis qu’après qu’il soit parti. Une autre anecdote évoque 5.000 livres à une étudiante le jour et barmaid la nuit. « George Michael travaillait anonymement dans le foyer pour sans-abri où j’étais bénévole, explique un dernier témoignage. Je ne l’ai jamais dit à personne, il nous a demandé de le garder pour nous. » George Michael, c’était ça aussi.

@richardosman he gave a stranger in a cafe £25k as she was crying over debt. Told the waitress to give her the cheque after he left. — VectorVictoria (@V3ct0rv1ct0r) December 26, 2016

I wrote in a piece ages ago about a celeb I'd worked with tipping a barmaid £5k because she was a student nurse in debt. Was George Michael. — Sali Hughes (@salihughes) December 26, 2016

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) December 26, 2016

