Ashton Kutcher et Mila Kunis ont sorti leur bébé au supermarché - David J. Phillip/AP/SIPA

Marie Lombard

Kanye West se teint les cheveux en rose

Sa première coloration jaune poussin n’était déjà pas très convaincante mais maintenant c’est encore pire. Au lieu de remettre de l’ordre dans son couple, Kanye West a mis du rose dans son jaune. Il est ainsi apparu lundi les cheveux bicolores tel une Danette fraise-vanille. Pas sûr que cela plaise à sa tendre moitié, qui prend grand soin de soigner son look.

Le mec de Khloé Kardashian a été gâté pour Noël

Kris Jenner a gâté sa famille ce week-end. Alors que les Kardashian traversent une passe difficile, ponctuée notamment de crises engendrées par le duo de choc Blac Chyna/Rob Kardashian, Kris Jenner se rabat sur la seule pièce rapportée qu’elle semble apprécier. Dans une vidéo Snapchat postée par Tristan Thompson, le petit ami de Khloé Kardashian, on voit le basketteur déballer le cadeau abominablement luxueux que Kris lui a offert : un sac Louis Vuitton qui ira à merveille avec la montre Patek Philippe à 85.000 dollars qu’à reçue Tristan de la part de Khloé. Il y a des avantages à sortir avec une Kardashian.

Tristan Thompson montre ses cadeaux - Screenshot Snapchat

Mila Kunis et Ashton Kutcher en virée supermarché avec bébé

Première sortie au supermarché. Mila Kunis, qui se remettait de son récent accouchement, n’avait pas donné signe de vie depuis au moins 10 jours. Mais elle et son mari Ashton Kutcher ont été photographiés lundi avec leur fille aînée, Wyatt Isabelle, et… un landau dans le caddie qui pourrait bien abriter le bébé. En tout cas, les parents semblent très heureux d’accueillir le nouveau membre de la famille.

Taylor Swift chante pour un fan de 96 ans

Une Taylor Swift en chair et en os pour Noël. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 96 ans et atteint d‘un cancer a eu droit lundi à un concert privé de son idole. Taylor Swift a ainsi chanté pour le retraité avant de prendre de nombreux selfies avec lui, histoire de garder une trace de cette fabuleuse soirée. Le vétéran a pour sa part tenu à montrer à la star ses souvenirs de la guerre. On espère que Taylor avait eu le temps de réviser ses dates avant de venir.

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b — robert frye (@bert_frye) December 26, 2016

