David Bowie, Prince, Sharon Jones, Leonard Cohen et maintenant George Michael. Oui, 2016 a été une année mortelle, non seulement pour la musique, mais également pour toute la culture. Il ne reste quelques jours avant la fin de l’année, on croise les doigts (pour Carrie Fisher et même Britney Spears), mais mieux vaut être paré et bien préparer son tweet hommage. Ou plutôt ne pas se planter.

Eviter de vous tromper de people

Sarah Michelle Gellar, c’est toi qu’on regarde. En effet, la star de Buffy et Sexe Intentions s’est trompée d’un Michael dans son tweet hommage à George Michael et a pleuré Boy George, dont elle est fan mais qui est bel et bien en vie. En 2014, la mort de l’acteur Robin Williams avait aussi valu quelques frayeurs aux amateurs du chanteur Robbie Williams.

RIP Robbie Williams, ct 1 bon chanteur :/ — aure (@AurelienDvd) August 12, 2014

Eviter les (mauvais) jeux de mots

Même lorsque l’interprète de Last Christmas meurt le jour de Noël, même si c’est tentant de faire le malin et de chercher le retweet, un tweet hommage doit rester… bah… un tweet hommage, et non devenir un concours de blagues. Hein Thierry Moreau et son tweet sur Prince… de Lu. Un peu de sobriété, beaucoup de sincérité.

George Michael qui a chanté "Last Christmas" meurt un 25 décembre !

Qui ne croit pas au destin ???#RipGeorgeMichael — Gerard jugnot (@GerardJugnotOff) December 26, 2016

George Michael il est mort à 53 ans et un 25 décembre après avoir chanté Last Christmas jsuis shook — ️️ (@hautehoess) December 26, 2016

Pardon, je débarque mais vous avez pensé à faire la blague de Last Christmas sur George Michael ? — Julien Ménielle DTC (@jmnl) December 26, 2016

Prince est parti...

Heureusement il nous reste les petits Lu@TPMPofficiel #TPMP @Tele7 — Thierry Moreau (@ThierryMoreauT7) April 21, 2016

Eviter de jouer les devins (ou les Boutin)

C’est un peu la base, mais il est bon de le rappeler. Avant de tweeter-ripper sur une personnalité, il faut qu’elle soit morte. Genre vraiment, officiellement. Attendez donc que l’information soit confirmée pour tweeter. Au risque de tuer Britney Spears comme un hacker aujourd’hui, ou Jacques Chirac comme Christine Boutin en septembre.

Eviter la boulette

Un détail, un petit détail, peut réduire vos efforts, et votre effet, à néant. Lorsque Prince décède à l’âge de 57 ans en avril, Manuel Valls, alors encore Premier ministre, lui rend hommage : « Prince, ce génie créatif, vient de tirer sa révérence. Les larmes sont ce soir, "purple", pourpres. » Vous avez saisi la référence à Purple Rain, et la sonorité similaire entre « purple » et « pourpre » ? Bien. Sauf que « purple » se traduit habituellement « violet » en français, ce qui n’a pas manqué de lancer un débat digne du Dressgate.

Prince, ce génie créatif, vient de tirer sa révérence. Les larmes sont, ce soir, « purple », pourpres. — Manuel Valls (@manuelvalls) April 21, 2016

Ce matin je suis dévasté. Dévasté de voir qu'on traduise purple par pourpre. — John Snow (@JohnO2Snow) April 22, 2016

Bon sinon "Purple" c'est violet ou pourpre finalement ? #Paspareil — anne portmann (@fatadecaro) April 22, 2016

Sinon, mettre la bonne photo, c’est bien aussi. Voulant rendre hommage à la légende du football Johan Cruyff, le joueur de Manchester United Morgan Schneiderlin s’est retrouvé avecun portrait de Jan Jongbloed sur son compte Twitter. La faute à la boîte de com' qu’il emploie pour gérer ses différents comptes et nombreux fans sur les réseaux sociaux.

